Martina Stella: “Essere mamma è la cosa che mi ha reso più felice in assoluto”

editato in: da

Martina Stella: carriera, marito, figlia, Instagram

Martina Stella è una delle attrici italiane più belle e amate dal pubblico. Ha esordito nel cinema quando aveva solo 16 anni, nel film, L’ultimo bacio. Oggi in tv le repliche della fiction L’allieva sono un successo.

Martina Stella ci racconta come è cambiata negli anni, ci parla dell’amore per sua figlia Ginevra e del suo matrimonio all’insegna del romanticismo con Andrea Manfredonia. E di Ambra, la “cattiva” nell’Allieva, ci svela che non ci sarà nella terza stagione.

Hai partecipato alla trasmissione Uniche di Diego Dalla Palma: che cosa rende “unica” Martina Stella?

La mia storia personale. Tutte noi siamo uniche, il nostro percorso e il nostro passato ci rendono speciali e diverse ogni giorno.

Su Rai Uno le repliche dell’Allieva stanno avendo un enorme successo: ci sarà una terza stagione?

È stato molto divertente interpretare un personaggio “cattivo” e antipatico come Ambra. Ci siamo fatti un sacco di risate sul set, ma nella terza stagione Ambra non ci sarà.

Come ti sei trovata a lavorare con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale?

Molto bene, è stata un’esperienza divertente.

Sono passati 19 anni dall’Ultimo bacio, tuo primo film: quanto sei cambiata come attrice?

Sono cambiata moltissimo come persona e ovviamente come artista. Quando ho cominciato ero molto piccola ma ho avuto la grandissima possibilità di lavorare con importanti registi che mi hanno insegnato molto.

Meglio il cinema o la televisione?

Lavoro molto sia nel cinema che in tv. Mi piacciono tutte e due.

Qual è il tuo sogno nel cassetto da un punto di vista professionale?

Non vedo l’ora di tonare sul set e ripartire… Per questa estate avevo due progetti importanti che al momento sono bloccati. Il mio sogno in questo momento così difficile per il nostro Paese è quello di poter ricominciare tutti insieme nel rispetto delle regole e degli altri.

Com’è Martina Stella come mamma?

Ho sempre sognato di diventare mamma ed è sicuramente la cosa che mi ha reso più felice in assoluto. Sono molto presente e mi diverto molto insieme a mia figlia. Cerco di essere una guida affettuosa ma allo stesso tempo decisa. Cerco di seguirla facendo attenzione alle sue inclinazioni e alla sua personalità.

È vero che hai definito tuo marito Andrea Manfredonia come il tuo principe?

Stavo scherzando, era una battuta. Ma sicuramente la nostra è una storia molto romantica.

Su Instagram hai condiviso diverse foto al mare: cosa ti è mancato di più in questa quarantena?

Sicuramente il mare e la natura della mia Toscana e gli affetti più cari: amici e famiglia.

Non posso non chiederti il tuo segreto di bellezza?

Sport e tante risate. L’ironia è un grande segreto di bellezza.