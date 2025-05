Noemi sul marito Gabriele Greco: “Siamo cambiati”. Poi parla del suo cambio di peso

Noemi parla di musica e di come è cambiato nel tempo l’amore per suo marito Gabriele. Ma del suo peso preferisce non parlare: è dimagrita solo per se stessa

È davvero un momento felice per Noemi che si divide tra la musica, con un nuovo singolo e un tour estivo in partenza, e l’amore storico per il marito Gabriele Greco, al suo fianco da quando avevano 25 anni. Ma soprattutto è un periodo in cui la cantante sembra aver ritrovato se stessa a 360°, riconciliandosi anche con la sua immagine che oggi la rappresenta a pieno, gettando definitivamente nel dimenticatoio tutti commenti e le polemiche sul suo peso. Del quale Noemi sembra non volerne più parlare.

Noemi, com’è cambiato l’amore per suo marito Gabriele

Sorriso contagioso, energia vulcanica e poi certo, la sua inconfondibile chioma rossa, vero marchio di fabbrica insieme alla splendida voce roca: Noemi sta vivendo davvero un periodo ricco di soddisfazioni e sta raccogliendo i frutti di un duro lavoro che dura anni.

Reduce dalla sua seconda esperienza al tradizionale Concerto del Primo Maggio a Roma, dove ha diviso il palco con altri colleghi tra cui Ermal Meta e Big Mama, Noemi è attualmente impegnata con il lancio del suo nuovo singolo dal titolo Non sono io, uscito da poche ore, e con la preparazione del nuovo tour estivo, Nostalgia Summer Tour, che la porterà a toccare varie date in piazze e festival italiani e che è solo un’anteprima di quello che sarà invece il tour invernale nei teatri che partirà il prossimo 17 novembre da Firenze.

Gli impegni musicali però non la distolgono da quello che è il suo progetto più grande, ovvero quello di vita condiviso da anni con il marito Gabriele Greco, bassista e insegnante di musica.

Noemi è una grande fan dell’amore, di quel sentimento che dà un senso alla vita e per il quale vale sempre la pena lottare e crede molto nel concetto che “se hai amato senza riserve, non hai niente da recriminarti”. Tuttavia non è semplice portare avanti un rapporto d’amore negli anni, ma forse il segreto è proprio nel permettergli di mutare insieme ai suoi protagonisti, cambiando pelle ma non intensità.

Intervistata su come si possa mantenere saldo un amore negli anni e di come lei e Gabriele siano cambiati nel tempo, Noemi ha dichiarato: “È un lavoro, un impegno fisso. Anche con la persona giusta non bisogna mai perdere di vista il fatto di crescere insieme. Con mio marito stiamo insieme da sedici anni e siamo molto cambiati nel tempo. Ogni tanto è necessario fare quel passo in più e dire “ti capisco”. Le relazioni spesso finiscono per mancanza di autenticità e per incapacità di sapersi apprezzare al di là dei difetti. L’amore, per il resto, è anche dedizione incondizionata”.

Noemi, il peso? Basta parlarne! “Agli uomini non si chiede mai”

Oltre alla musica e all’amore, c’è un altro aspetto della vita di Noemi che ha tenuto banco negli anni ed è il suo peso. Un argomento del quale oggi Noemi sembra non voler più riprendere perché, come afferma, “agli uomini non viene chiesto del loro peso”, perché dunque dev’essere una questione così prioritaria per una donna?

Nel corso degli anni infatti Noemi ha attraversato varie fasi e il suo peso è oscillato parecchio fino ad oggi, in cui appare dimagrita e in una forma strepitosa, cosa che – al pari di quanto accaduto con Laura Pausini – ha destato molta curiosità soprattutto per carpirne i segreti. In passato infatti non sono mancate le frecciatine e i paragoni fatti sui social, come quando nel 2018, in occasione del Festival di Sanremo, il suo modo di indossare un determinato abito venne messo a confronto con quello di Michelle Hunziker.

A questo riguardo Noemi la pensa in maniera molto precisa: “A volte si pubblicano commenti che sembrano creati dagli esorcisti, sono demoni che parlano. Noi donne poi siamo le più bersagliate perché purtroppo il nostro corpo è troppo giudicato, sempre sotto l’occhio del microscopio. C’è davvero ancora tanto da fare sul tema del peso” ha dichiarato infatti.

Per poi non voler tornare più sull’argomento perché se è dimagrita è solo per fare un regalo a se stessa, al suo benessere psicofisico e alla sua felicità: “Sono dimagrita per me stessa, mi andava di guardarmi allo specchio, amare quello che vedevo, soprattutto sentirmi una persona in salute. Tante volte oggi ne facciamo una questione di bellezza, in realtà riguarda il grado di benessere di un corpo, perché più lo si mantiene sano più si vive bene e a lungo” ha concluso saggiamente la cantante.