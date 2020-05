Nina Moric o Belen Rodriguez: Fabrizio Corona fa la sua scelta su Instagram

editato in: da

Fabrizio Corona su Instagram: foto di famiglia

Nina Moric o Belen Rodriguez? Fabrizio Corona torna a parlare delle sue ex su Instagram, svelando con quale delle due potrebbe esserci un ritorno di fiamma. L’ex re dei paparazzi ha replicato su Instagram al commento di un utente che gli chiedeva con chi volesse tornare, ma la risposta è stata tutt’altro che scontata.

L’ex pupillo di Lele Mora è tornato su Instagram ed è più attivo che mai. Sul suo profilo posta spesso foto e video che raccontano le sue giornate, ma anche l’amore per il figlio Carlos. Fabrizio infatti è legatissimo al ragazzo nato dall’amore per l’ex moglie Nina Moric. Se in passato fra i due c’erano stati contrasti, oggi è tornato il sereno e il rapporto è splendido.

Nina ha postato su Instagram diverse foto e dediche per l’ex marito, che dopo l’addio a Luigi Mario Favoloso e gli scontri a Live – Non è la D’Urso, le è rimasto accanto. Corona ha definito la Moric “la mia famiglia” e ha ricordato più volte le loro romantiche nozze, nate da un amore travolgente.

Non solo Nina, Fabrizio ha avuto un altro grande amore nella sua vita: Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi non ha mai nascosto di aver amato alla follia la showgirl e di aver provato più volte a riconquistarla senza però riuscirci. Oggi i rapporti fra i due sono ottimi, ma Belen è tornata fra le braccia di Stefano De Martino. La modella argentina è molto felice e ora sogna di allargare la famiglia regalando un fratellino a Santiago.

“Chi ti piacerebbe come ritorno di fiamma: Belen o Nina?”, ha scritto un utente su Instagram e la risposta di Corona è stata sorprendente: “Solo”, ha replicato. Nessun legame sentimentale e nessun gossip, dunque, ma solo ottimi rapporti con entrambe le ex che però non potrebbero mai trasformarsi in niente di più. Dopo l’esperienza del carcere e tanti problemi, d’altronde, Fabrizio sembra deciso a cambiare il corso della sua vita. Il suo obiettivo oggi è quello di concentrarsi sul figlio Carlos, a cui è molto legato, e ricostruire, un passo dopo l’altro, la sua esistenza.