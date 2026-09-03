Nina Dobrev allontanata dal red carpet a Venezia 83: è polemica

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Getty Images Venezia 2026, le pagelle dei look della prima serata: Bianca Balti è un angelo rosa (10), Scarano diva in velluto (8,5)

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Nina Dobrev sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2026. L’attrice, diventata celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Elena Gilbert nella serie cult The Vampire Diaries, si è ritrovata protagonista di un momento decisamente inatteso durante la passerella. E a raccontare meglio di qualsiasi parola ciò che è successo è stata proprio la sua espressione: sorpresa, incredula, quasi incapace di comprendere il motivo di tanta fretta. Un po’ come la nostra, che ancora fatichiamo a credere a quanto mostrano le immagini.

Perché Nina Dobrev è stata allontanata dal red carpet del Festival di Venezia

Nina Dobrev aveva iniziato da pochissimo a percorrere il tappeto rosso, fermandosi davanti ai fotografi e salutando il pubblico, quando un addetto alla sicurezza si è avvicinato invitandola ad accelerare il passo e a lasciare spazio agli ospiti successivi. Una richiesta che non è passata inosservata e che ha immediatamente provocato la reazione delle persone presenti.

La scena è diventata ancora più surreale quando dalla folla sono partite alcune proteste. “Lasciala stare, è appena arrivata!”, avrebbe gridato qualcuno nel tentativo di convincere l’addetto a concedere all’attrice qualche istante in più davanti ai flash.

Le proteste, però, non hanno cambiato la situazione. Nina Dobrev è stata accompagnata verso l’uscita del red carpet, mostrando sul volto tutto il proprio stupore per quanto stava accadendo. Nessuna scenata e nessuna protesta plateale da parte sua: ha preferito proseguire mantenendo un atteggiamento composto, senza scontro.

Ma davanti a scene del genere è difficile evitare che si accenda la polemica. Soprattutto considerando che Nina Dobrev è un’attrice di fama internazionale, con una carriera costruita fin da giovanissima tra cinema e televisione. Una presenza, dunque, pienamente coerente con il contesto della Mostra. Soprattutto se confrontata con gli ospiti degli ultimi anni, spesso lontani dal mondo della settima arte.

IPA

La polemica su chi sfila alla Mostra del Cinema di Venezia

È proprio questo aspetto ad aver generato più di qualche malumore. Negli ultimi anni il red carpet veneziano è diventato una vetrina sempre più ampia, capace di accogliere non soltanto attori, registi e protagonisti dell’industria cinematografica, ma anche influencer, personaggi televisivi e volti diventati celebri attraverso social e reality show. Tante, troppe, persone che col cinema hanno ben poco a che fare.

Una trasformazione che periodicamente riapre il dibattito sulla natura stessa della passerella. E il caso della Dobrev ha riportato la questione al centro dell’attenzione: come è possibile che a un’attrice internazionale venga concesso così poco tempo sul tappeto rosso, mentre in altre occasioni la passerella è stata teatro di apparizioni decisamente più lunghe e artificiose, costruite per attirare fotografi e social?

Il contrasto è apparso ancora più evidente considerando l’accoglienza riservata a Nina dal pubblico. Mentre veniva invitata a proseguire, infatti, la Dobrev era accompagnata dagli applausi e dalle acclamazioni dei fan presenti.

Da The Vampire Diaries al cinema: la carriera di Nina Dobrev

Del resto Nina Dobrev è un’attrice talentuosa. Se per milioni di spettatori resterà sempre legata a The Vampire Diaries, l’interprete bulgara ha costruito negli anni una carriera che va ben oltre la serie che l’ha resa famosa.

Il suo percorso sul grande schermo è iniziato quando era giovanissima, con Away from Her-Lontano da lei, per poi proseguire attraverso numerose produzioni cinematografiche. Tra i suoi lavori più recenti figura La vendetta perfetta-Bear Country, diretta da Derrick Borte, nella quale ha recitato accanto a Russell Crowe.

A questo si aggiungono i riconoscimenti conquistati nel corso degli anni, tra People’s Choice Awards, Teen Choice Awards e Young Hollywood Awards. Un percorso che rende ancora più singolare quanto accaduto a Venezia.

La Dobrev, almeno pubblicamente, ha scelto di non alimentare la controversia e ha preferito non commentare quanto accaduto. A parlare sono rimaste soprattutto le immagini del suo volto incredulo mentre veniva invitata ad abbandonare rapidamente la passerella. Una manciata di secondi sufficienti per trasformare un normale red carpet in uno dei primi casi destinati a far discutere di questa edizione della Mostra.