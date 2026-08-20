IPA Nicola Kidman

Una boccata d’aria fresca per Nicole Kidman, dopo la batosta del divorzio da Keith Urban. L’attrice ha fatto le valigie ed è partita per l’Islanda: “Il viaggio di una vita” ha scritto a corredo del carosello postato sui social. A chi la segue racconta la vacanza al fresco insieme alle figlie Sunday Rose e Faith Margaret e alla sorella Antonia Kidman con immagini che ripercorrono alcuni dei momenti del soggiorno indimenticabile: dalle escursioni tra i paesaggi islandesi al relax nell’idromassaggio in barca.

Nicole Kidman in Islanda con le figlie

In Islanda Nicole Kidman ha tolto i panni eleganti e glamour della diva di Hollywood per infilarsi felpa e cappellino: un look che racconta la voglia di libertà e di semplicità. I capelli ramati sono mossi e selvaggi, liberi di muoversi al vento. Poco trucco sul viso per Nicole che, a 59 anni, non ha problemi a mostrarsi acqua e sapone. Certo c’è spazio anche per qualche posa più sensuale e qualche outfit da sera, ma quella che si respira in generale nel racconto della sua vacanza è la ricerca di autenticità, dove quello che conta è la connessione con la natura e le persone con cui condividere il viaggio.

A rendere speciale il soggiorno per l’attrice premio Oscar infatti non sono solo i paesaggi mozzafiato che inquadra nelle sue foto, ma soprattutto la presenza delle figlie e della sorella. La 18enne Sunday Rose e la 15enne Faith Margaret sono la sua forza in questo momento delicato. Anche la sorella Antonia le è molto vicina, e l’affetto enorme che le lega è raccontato alla perfezione dal tenero abbraccio che si scambiano.

Il divorzio da Keith Urban

Il viaggio in Islanda arriva pochi mesi dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Keith Urban. I due si erano conosciuti nel 2005 e sposati l’anno successivo e insieme ne hanno passate tante in 19 anni d’amore, incluso il percorso di disintossicazione da alcool e droghe del musicista. La rottura era stata ufficializzata nel settembre 2025 e subito dopo Nicole Kidman ha presentato la richiesta di divorzio.

I due ex coniugi hanno raggiunto un accordo sulla gestione delle figlie, con l’attrice indicata come genitore residenziale principale.

Un anno di viaggi con Sunday e Faith

Dopo la fine del matrimonio, Nicole Kidman non è rimasta chiusa in una stanza a piangere, ma è partita alla scoperta del mondo. L’Islanda è soltanto l’ultima delle destinazioni visitate dall’attrice insieme alle figlie nel 2026. A gennaio sono andate in Antartide, meta scelta perché quello era l’unico continente non ancora visitato dalla diva.

Per la prima parte dell’estate invece la scelta è caduta sull’Italia, nello specifico Portofino dove hanno soggiornato di recente anche Victoria e David Beckham. Nel borgo ligure la famiglia si è riunita per festeggiare il 55esimo compleanno di Antonia. Ma in quell’occasione era stata la presenza di Michael Reinstein vicino all’attrice a incuriosire di più. I due erano stati fotografati in un clima informale, tra sorrisi e conversazioni, ma non così espliciti da confermare una relazione sentimentale in corso. Di lui in Islanda non sembra esserci traccia, anche se non è escluso che le tracce siano state accuratamente nascoste.