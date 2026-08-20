Nicole Kidman in viaggio con le figlie dopo il divorzio: “La vacanza di una vita”

Nicole Kidman si gode il relax con Sunday Rose e Faith Margaret e la sorella Antonia Kidman: le foto dall'Islanda raccontano tutto il loro amore

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Nicole Kidman in viaggio con le figlie dopo il divorzio: “La vacanza di una vita”
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Nicola Kidman
Chi è Keith Urban? Dove si trova l'Islanda? Quali sono le figlie di Nicole Kidman?

Una boccata d’aria fresca per Nicole Kidman, dopo la batosta del divorzio da Keith Urban. L’attrice ha fatto le valigie ed è partita per l’Islanda: “Il viaggio di una vita” ha scritto a corredo del carosello postato sui social. A chi la segue racconta la vacanza al fresco insieme alle figlie Sunday Rose e Faith Margaret e alla sorella Antonia Kidman con immagini che ripercorrono alcuni dei momenti del soggiorno indimenticabile: dalle escursioni tra i paesaggi islandesi al relax nell’idromassaggio in barca.

Nicole Kidman in Islanda con le figlie

In Islanda Nicole Kidman ha tolto i panni eleganti e glamour della diva di Hollywood per infilarsi felpa e cappellino: un look che racconta la voglia di libertà e di semplicità. I capelli ramati sono mossi e selvaggi, liberi di muoversi al vento. Poco trucco sul viso per Nicole che, a 59 anni, non ha problemi a mostrarsi acqua e sapone. Certo c’è spazio anche per qualche posa più sensuale e qualche outfit da sera, ma quella che si respira in generale nel racconto della sua vacanza è la ricerca di autenticità, dove quello che conta è la connessione con la natura e le persone con cui condividere il viaggio.

A rendere speciale il soggiorno per l’attrice premio Oscar infatti non sono solo i paesaggi mozzafiato che inquadra nelle sue foto, ma soprattutto la presenza delle figlie e della sorella. La 18enne Sunday Rose e la 15enne Faith Margaret sono la sua forza in questo momento delicato. Anche la sorella Antonia le è molto vicina, e l’affetto enorme che le lega è raccontato alla perfezione dal tenero abbraccio che si scambiano.

Il divorzio da Keith Urban

Il viaggio in Islanda arriva pochi mesi dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Keith Urban. I due si erano conosciuti nel 2005 e sposati l’anno successivo e insieme ne hanno passate tante in 19 anni d’amore, incluso il percorso di disintossicazione da alcool e droghe del musicista. La rottura era stata ufficializzata nel settembre 2025 e subito dopo Nicole Kidman ha presentato la richiesta di divorzio.

I due ex coniugi hanno raggiunto un accordo sulla gestione delle figlie, con l’attrice indicata come genitore residenziale principale.

Un anno di viaggi con Sunday e Faith

Dopo la fine del matrimonio, Nicole Kidman non è rimasta chiusa in una stanza a piangere, ma è partita alla scoperta del mondo. L’Islanda è soltanto l’ultima delle destinazioni visitate dall’attrice insieme alle figlie nel 2026. A gennaio sono andate in Antartide, meta scelta perché quello era l’unico continente non ancora visitato dalla diva.

Per la prima parte dell’estate invece la scelta è caduta sull’Italia, nello specifico Portofino dove hanno soggiornato di recente anche Victoria e David Beckham. Nel borgo ligure la famiglia si è riunita per festeggiare il 55esimo compleanno di Antonia. Ma in quell’occasione era stata la presenza di Michael Reinstein vicino all’attrice a incuriosire di più. I due erano stati fotografati in un clima informale, tra sorrisi e conversazioni, ma non così espliciti da confermare una relazione sentimentale in corso. Di lui in Islanda non sembra esserci traccia, anche se non è escluso che le tracce siano state accuratamente nascoste.

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