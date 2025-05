Fonte: IPA Myrta Merlino

Myrta Merlino è al timone di Pomeriggio 5 dal 2023, quando è sbarcata a Mediaset, lasciando il suo programma quotidiano in onda su La7. La conduttrice televisiva ha raccolto il testimone da Barbara D’Urso, storica e amata presentatrice del format televisivo. La giornalista, però, sarebbe pronta a cedere nuovamente il timone dello show tv e, dopo mesi d’indiscrezioni, i rumors più recenti la vorrebbero in lizza per una nuova tipologia di programma.

Myrta Merlino, infatti, potrebbe condurre un cooking show su Rete Quattro, seguendo le orme di Antonella Clerici.

Myrta Merlino, il possibile futuro lavorativo

La presenza di Myrta Merlino nel palinsesto della prossima stagione di Canale 5 potrebbe essere in bilico. La conduzione di Pomeriggio 5 da parte della giornalista, infatti, dovrebbe concludersi a giugno 2025, come rivelato da diverse indiscrezioni. Secondo alcune voci di corridoio al suo posto potrebbe arrivare Alfonso Signorini che però ha smentito la notizia. Secondo Striscia la Notizia, invece, potrebbe essere Dario Maltese uno dei conduttori ad ambire alla conduzione del programma televisivo del pomeriggio Mediaset.

Myrta Merlino, secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Dagospia, potrebbe spostarsi su Rete Quattro dove andrebbe a condurre un programma di tema politico: “Myrta Merlino proprio non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi. Troppo stress e troppo tempo sottratto a fidanzato, figli, viaggi e shopping! E con sommo gaudio di Piersilvio e del Biscione tutto il prossimo anno non condurrà più quel che resta di Pomeriggio 5! Per la bionda conduttrice si apriranno le porte di Rete 4 con un programma (pare settimanale!) d’approfondimento politico!”.

Secondo altri rumors lanciati da Deianira Marzano, invece, la giornalista potrebbe condurre un cooking show, come quello che vede protagonista Antonella Clerici su Rai Uno: “Altro che informazione: Myrta Merlino pronta a reinventarsi alla Clerici. Secondo voci di corridoio, la giornalista sarebbe in trattativa per condurre un inedito talk di cucina con ospiti vip che, tra un piatto e l’altro, si racconteranno senza filtri”.

Myrta Merlino, i problemi di salute

Myrta Merlino potrebbe lasciare la conduzione di Pomeriggio 5 anche per dei problemi di salute: “Il mio corpo mi ha mandato segnali inequivocabili, che ho dovuto prima ascoltare e poi affrontare“, ha raccontato. Poi è scesa nei dettagli, spiegando cosa ha compromesso la sua quotidianità”.

Sembra che la giornalista non riesca neanche a conciliare pienamente la sua vita privata con quella professionale: “Si arriva a un certo punto in cui non è più la vita a doversi incastrare e adeguare al lavoro, ma il lavoro a doversi adattare alla vita. Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso. In questi casi hai due possibilità: o lasci che tutto si modelli su te, che la televisione ti consumi completamente, trasformandoti in una macchina da diretta, una persona che pensa unicamente alla carriera, o arrivi a un punto in cui molli perché non ce la fai più. Nel mio caso devo anche conciliare la vita privata: ho tre figli e un compagno a cui tengo molto. Cerco quindi di ritagliarmi degli spazi vitali, come madre, compagna e donna”.