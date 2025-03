Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Myrta Merlino e Valerio Staffelli

Striscia la Notizia, storico tg satirico di Canale 5, tornerà in onda anche il 26 marzo 2025, come ogni sera, con dei sorprendenti servizi giornalistici, tra questi anche una speciale consegna di un Tapiro d’Oro, che verrà dato alla conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino per un motivo davvero particolare.

Sembra infatti che il giornalista Dario Maltese, che ha sostituito la giornalista per qualche giorno alla conduzione del programma televisivo, sia stato protagonista di un curioso rito scaramantico prima di cominciare le puntate che l’hanno visto protagonista. La giornalista avrà modo di visionare il video di questo momento particolare e di commentarne le immagini.

Myrta Merlino riceve il Tapiro d’Oro

Striscia la Notizia è pronta a stupire i suoi affezionati telespettatori con un nuovo servizio che farà molto parlare di sé. Protagonista della puntata del 26 marzo 2025 del tg satirico è Myrta Merlino, con la consegna di un Tapiro d’Oro. La giornalista, assente per qualche giorno da Pomeriggio 5, verrà a conoscenza di un fuori onda inedito, grazie all’incontro con Valerio Staffelli, storico inviato del programma televisivo.

L’amato volto del tg satirico le mostrerà, infatti, un filmato del collega Dario Maltese che, insieme ad altri componenti dello staff giornalistico di Pomeriggio 5, effettua uno strano rito scaramantico prima di andare in onda. Nell’inedito video, infatti, il giornalista lancia a terra del sale grosso ed esclama: “Me**a, me**a, me**a!”.

Nel vedere il particolare rito del collega, Myrta Merlino affermerà che non era a conoscenza di questa sua particolare abitudine: “Non lo sapevo. Che roba strana”, ma Valerio Staffelli proverà, con le sue domande ficcanti, a saperne di più a riguardo. L’inviato, infatti, porrà alla giornalista una domanda molto insinuante: “Forse Maltese lo fa perché vorrebbe prendere il suo posto?”.

Negli ultimi giorni, infatti, s’inseguono i rumors che vogliono il posto di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5 a rischio per la prossima stagione. Malgrado le indiscrezioni, la giornalista risponderà alla domanda diretta di Staffelli con grande pacatezza: “Non credo. Io e Dario siamo amici. Mi fido molto di lui”.

Myrta Merlino, futuro a Pomeriggio 5?

Myrta Merlino è al timone di Pomeriggio 5, dopo aver ricevuto la pesante eredità di Barbara D’Urso, che era stata, fino ad allora, l’unica presentatrice del programma televisivo. La giornalista ha sempre svolto il suo ruolo con grande eleganza e professionalità, malgrado le critiche ricevute dagli affezionati sostenitori della conduttrice campana ma, secondo le ultime indiscrezioni, il suo posto al timone del programma televisivo potrebbe essere a rischio per la prossima stagione.

Sembra che, infatti, la rete televisiva stia pensando a sostituirla con un volto Rai molto amato dai telespettatori e avvezzo alla fascia pomeridiana. Potrebbe arrivare in Mediaset, infatti, Serena Bortone e i rumors parlano di un possibile cambio di conduzione proprio a Pomeriggio 5. Ma tra i possibili programmi di cui la conduttrice televisiva potrebbe diventare protagonista si parla anche di Mattino 5, prendendo il posto, quindi, di Federica Panicucci, già impegnata anche su Rete 4 con Mattino 4.

Altre indiscrezioni raccontano che Myrta Merlino sarebbe in lizza per la conduzione di un altro programma molto amato della rete televisiva. Si tratta di Forum, adesso in mano a Barbara Palombelli, come riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano.