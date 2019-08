Miss Italia: dopo il rifiuto della Clerici, spuntano due nomi eccellenti

editato in: da

L’atteso ritorno di Miss Italia su RaiUno sembra essere più complesso del previsto.

Per la finale del prossimo 6 settembre a Jesolo è tutto pronto. C’è la madrina, l’inossidabile Gina Lollobrigida che al concorso partecipò nel lontano 1947; ci sono le ragazze che sperano di conquistare il titolo di più bella d’Italia, ma manca ancora una cosa (non certo secondaria) per la riuscita dello show: il nome o i nomi di chi condurrà la festa della bellezza italiana.

La conduzione di questo tradizionale appuntamento del settembre televisivo, finalmente tornato, dopo sei anni di esilio, tra i palinsesti di Mamma Rai, era stata inizialmente offerta ad Antonella Clerici.

La bionda conduttrice però, in aperta polemica con la dirigenza, ha declinato perché si è sentita esclusa da altri progetti per la prossima stagione televisiva. Dopo il gran rifiuto di una delle regine di Rai Uno, è partito subito un vorticoso toto-nomi.

Si è parlato di Milly Carlucci, Mara Venier e Marco Liorni, ma oggi le voci puntano su una coppia di volti amatissimi dal pubblico e capaci di fare ascolti stellari. In pole position, per guidare lo show di Miss Italia, sarebbero infatti Lorella Cuccarini e Flavio Insinna.

Per Lorella Cuccarini sarebbe il terzo impegno nella stagione che segna il suo rientro a Viale Mazzini. ‘La più amata dagli italiani’ infatti guiderà a breve i telespettatori di RaiUno alla scoperta delle bellezze dell’Italia con il programma Grand Tour e in autunno è attesa alla guida della nuova edizione de La Vita in Diretta in tandem con Alberto Matano. La conduzione di Miss Italia, per la Cuccarini, sarebbe dunque la ciliegina sulla torta per questo rientro in grande stile in Rai.

Al suo fianco, a guidare la serata che decreterà la più bella d’Italia potrebbe esserci Flavio Insinna, amatissimo e seguitissimo dal pubblico di Rai Uno. Con la Cuccarini, Insinna aveva già lavorato in occasione della trasmissione La Pista: lui alla conduzione, lei in giuria. La coppia di conduttori Cuccarini-Insinna invece, è ancora inedita e Miss Italia potrebbe essere l’occasione giusta per testate il gradimento del pubblico di quello che potrebbe rivelarsi un nuovo tandem vincente.