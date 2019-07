Antonella Clerici esclusa dalla Rai si sfoga. Cresce la protesta su Instagram

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici rompe il silenzio e commenta la sua esclusione dai palinsesti Rai.

La presentatrice in una lunga intervista al Corriere della Sera spiega il suo punto di vista dopo essere stata messa in un angolo dalla televisione di Stato. Le sue sono affermazioni forti, pungenti e amare, di una donna forte e di classe che s’indigna di venir pagata senza lavorare.

La rabbia c’è e non viene nascosta ma quella prima o poi svanisce. A restare invece è il dispiacere. “La rabbia si accende e si spegne, il dispiacere rimane”, spiega la Clerici. Ciò che proprio non può sopportare è di essere “sopportata”, di essere considerata un peso:

Ci sta che un direttore decida di cambiare. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c’è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l’azienda. Sono sempre stata un soldato per la Rai, ho sempre detto di sì, non mi sono mai tirata indietro, anche quando dopo il Sanremo del 2010 potevo permettermi di puntare i piedi: ma non fa parte del mio carattere e non l’ho mai fatto.

Pare che la direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis, non apprezzi particolarmente Antonellina che prosegue nel suo sfogo:

Ci siamo viste a lungo, abbiamo parlato di un emotainment, valutato l’ipotesi di un Sanremo Kids… Ma dall’ultimo colloquio che ho avuto con lei sono uscita con l’idea che non fosse uno scambio di progetti ma di opinioni. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare (…) Mi sembra comunque strano che non si trovi con 7 sere a disposizione una collocazione per me: significa che non vuoi trovarla.

Ma la Clerici è fiduciosa, perché sa che da situazioni negative può nascere qualcosa di positivo. Per questo al momento resta in Rai, in attesa che l’azienda si faccia avanti con una proposta adeguata. Di certo però la presentatrice non ci sta a fare da tappabuchi, per questo motivo ha rifiutato Lo Zecchino d’Oro:

Non voglio fare da tappabuchi, anche perché non penso di meritarlo. E sono anche stufa di fare come in passato: partivo lancia in resta e mi trovavo da sola con la spada sguainata.

Lei comunque non intende stare a guardare e comunque non nasconde che le sono già arrivate proposte interessanti:

Mi ha fatto molto piacere, come quando stai con un fidanzato che non ti guarda più e incontri persone che ti fanno un sacco di complimenti. Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare.

Antonellina condivide la pagina del Corriere sulla sua pagina Instagram e tra i follower crescono indignazione e protesta. In molti si lamentano per come è stata trattata la Clerici, anche in considerazione della proposta televisiva poco interessante della Rai. Scrivono sui social:

Devo dire che la rai sta diventando veramente inguardabile ( programmazione estiva orrenda) e se continuano a togliere dal video le poche professionalità che restano non ci resta che intensificare la lettura e la meditazione che male non fanno!! Forza Antonella fatti valere! Spesso rimanere in silenzio con signorilità non basta!

Altri:

Io andrei via dalla RAI Antonella.. del resto non è nuova a queste ingiustizie. Così tanto per ricordare, il rimpianto Fabrizio Frizzi dice nulla? trovo assurdo anche il comportamento verso Alessandro Greco che trovo un ottimo professionista ma per la RAI non esiste. Mmmmhhhaa! Spero di vederti presto Anto anche perché in tv manchi molto.

E ancora:

Potranno escluderti dai programmi ma non dal cuore delle persone, tra cui il mio ❤️ grazie di tutto. Buona estate 🌺☀️

Un bella rivincita per Antonella che è amatissima dal suo pubblico.