Miriana Trevisan su Instagram difende Barbara D’Urso e Antonella Elia

Barbara D’Urso: look, dieta e vita privata

Miriana Trevisan difende Antonella Elia e Barbara D’Urso su Instagram dopo l’ultima puntata di Live. Nel corso dello show l’ex star del GF Vip e valletta di Mike Bongiorno è tornata a parlare del suo passato difficile, segnato dalla morte della madre, quando era giovanissima, e del padre a causa di un incidente.

L’intervista ha portato anche Barbara D’Urso a confidarsi. La conduttrice infatti ha perso l’amatissima mamma Vera quando era piccola e quel lutto ha segnato in modo indelebile la sua vita. “Ero piccolina, avevo 10 anni – ha spiegato la presentatrice -. Con i miei fratellini andavamo in giro con il bottone nero quando è morta mamma. Avevo sul diario di scuola la foto di mia mamma che si chiamava Vera. Sotto la foto avevo scritto ‘Mia mamma Vera’ perché si chiamava Vera. Facevo la prima media e la professoressa aprì il diario. Mi guardò e, siccome intanto mio padre si era risposato, mi disse “Ma non è bello che tu dica che questa è tua mamma vera e l’altra è la mamma finta”. E io le dissi “Ma lei è mia mamma Vera perché si chiama Vera”. Quindi vedi che le corazze vanno messe”.

Un racconto che ha commosso Miriana Trevisan che, come tanti altri fan, ha difeso Barbara D’Urso dalle critiche. Nell’ultimo periodo infatti la conduttrice è finita al centro di accese polemiche, attaccata prima da Lucio Presta, marito di Paola Perego, poi da Yari Carrisi che ha pronunciato contro di lei frasi terribili (salvo poi fare un passo indietro).

“Domenica sera sono stata ospite di live non è la D’Urso in occasione di un tributo ad uno dei padri del varietà Raimondo Vianello – ha raccontato su Instagram la Trevisan -. Mi trovavo dietro le quinte e ascoltavo allegramente lo spazio dedicato al GF VIP, ad un certo punto Barbara e Antonella hanno condiviso con il pubblico il dolore e il disorientamento provato dalla perdita dei loro genitori, Barbara chiedeva ad Antonella in quale istante il dolore le ha fatto sollevare una corazza dicendo che sapeva molto bene di cosa parlasse, visto che l’aveva vissuto anche lei”.

“Il dialogo è scivolato via – ha aggiunto l’ex star di Non è la Rai – tra un episodio indelicato subito a Barbara sulla mamma Vera e quello di Antonella sull’incidente di suo papa’. […] Forse è sfuggito a molti la loro condivisione profonda. Forse ci divertiamo di più a giudicare. Ma ora, in questo momento storico nulla è così scontato. Dunque le ringrazio. Le abbraccio virtualmente. Testimoni di come possiamo sopravvivere a queste morti dei nostri cari. Non è scontato. Per niente. Testimoni fiere”.