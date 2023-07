Michelle Hunziker, il ricordo privato di Silvio Berlusconi: “Mi chiamava spesso”

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Per Michelle Hunziker, quella del 2023 è la prima estate da nonna single. Nel 2022 si è tanto parlato del suo flirt estivo con Giovanni Angiolini, finito in un lampo. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, con cui ha avuto le figlie Sole e Celeste, la conduttrice ha scelto di dedicarsi a se stessa, senza però smettere di credere nell’amore. In occasione di un’intervista, ha parlato proprio dell’amore e ha confidato un ricordo privato di Silvio Berlusconi.

Michelle Hunziker ricorda Silvio Berlusconi

L’intervista esclusiva concessa a Oggi ha permesso a Michelle Hunziker di ricordare Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno al San Raffaele di Milano. In quest’ultimo mese tante cose sono cambiate: gli interventi di Pier Silvio Berlusconi, la presentazione dei palinsesti Mediaset. C’è però un unico filo conduttore da parte di coloro che fanno parte della famiglia di Mediaset: le parole per Silvio.

“Mi chiamava spesso per farmi i complimenti. La sua energia catalizzava chiunque… Io l’ho sempre visto aiutare chiunque glielo chiedesse”, così la Hunziker ha iniziato il suo personale ricordo di Berlusconi. “Gli domandai: ‘Silvio, non ti sei mai pentito di essere così generoso con tutti?'”. La risposta? Classica: “Michelle, ricordati che è molto meglio dare i soldi alle persone quando sei in vita perché da morto non possono ringraziarti”.

La prima estate da nonna single

Oltre al ricordo di Silvio Berlusconi, per Michelle c’è stato spazio per parlare della sua prima (vera) estate da nonna single. Con i suoi bikini ha conquistato Instagram (e anche noi): sempre super atletica, con il sorriso, e la voglia di non fermarsi mai. Certo, al momento non c’è l’amore nella sua vita: l’amore romantico, passionale. Ma c’è un altro tipo di amore: quello verso la famiglia, le figlie, il nipotino Cesare.

“A tutti fa paura la solitudine“, ha svelato la Hunziker. “Ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste”. Quanta ragione: essere alla costante ricerca dell’amore, alla fine, non porta mai i risultati sperati. Il destino è già scritto, e l’amore arriva sempre quando meno ce lo aspettiamo.

Michelle Hunziker: “Credo ancora nell’amore”

Dopo due divorzi, il primo da Eros Ramazzotti e il secondo da Tomaso Trussardi, non ha smesso comunque di credere nell’amore. “Certo che anche dopo due divorzi credo nell’amore, e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita”. Una dichiarazione forte, che non mette un punto al suo futuro, ma, anzi, un interrogativo: qualsiasi cosa arriverà, la Hunziker si farà trovare pronta.

“Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”. Non si preclude nessuna porta, come è giusto che sia. Intanto, però, si sta godendo la sua estate, e soprattutto il nipotino Cesare. “Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti”, ha detto, parlando della sua “avventura” da nonna.