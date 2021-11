Melissa Satta in dolce attesa: le voci sulla presunta gravidanza

Venezia 2021, la Satta seduce in viola ma Serena Rossi cambia look e fa centro

Si vocifera che Melissa Satta sia in dolce attesa del suo secondo figlio, stavolta dal nuovo compagno Mattia Rivetti. La splendida showgirl, che non ha mai nascosto il desiderio di rivivere la maternità, potrebbe dunque aver coronato il suo sogno più grande: quello di diventare una futura mamma bis.

Melissa Satta incinta: le indiscrezioni

Naturalmente per il momento si tratta solamente di un’indiscrezione: a lanciare la notizia è il settimanale Oggi, che ha avvistato Melissa Satta a pranzo con il suo fidanzato e quello che, a tutta apparenza, sembrava proprio un pancino sospetto. Per lei si tratterebbe della seconda gravidanza, a più di sette anni dalla nascita del suo primogenito Maddox, che ha avuto dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. La showgirl ha trascorso gli ultimi mesi a ricostruire la sua vita, dopo la fine del matrimonio che aveva sorpreso tutti.

Lei e il calciatore sono stati insieme per tanti anni, ma poco più di un anno fa – dopo un periodo di separazione – hanno deciso di concludere la loro bellissima storia d’amore. Melissa è comunque rimasta in buoni rapporti con Kevin, soprattutto per il bene del loro bambino: “Lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada” – aveva raccontato la Satta nel corso di una lunga intervista a Verissimo, durante la quale aveva rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio.

Proprio in quell’occasione, la showgirl aveva rivelato il suo desiderio: “Ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa” – aveva ammesso – “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”. Che il momento tanto atteso sia arrivato? Melissa Satta sta vivendo un periodo bellissimo, accanto al suo nuovo fidanzato. E forse ha ritrovato quella serenità che tanto le mancava, mettendo così un tassello in più verso un futuro radioso.

Melissa Satta e Mattia Rivetti

Secondo le indiscrezioni, dunque, Melissa Satta sarebbe in dolce attesa. Lei e il suo compagno Mattia Rivetti stanno insieme da circa un anno, e sembrano più innamorati che mai. La loro storia è venuta alla luce solo qualche mese fa, quando i due sono stati paparazzati mano nella mano – sempre dal settimanale Oggi. All’epoca su di loro c’erano solo alcuni rumor, e le foto in cui si scambiavano un tenero bacio avevano finalmente dissipato ogni dubbio. Solo questa estate, tuttavia, Melissa ha deciso di fare un passo avanti e uscire allo scoperto, condividendo il primo scatto social accanto al suo nuovo fidanzato.

Mattia è l’uomo che le ha rubato il cuore: ben lontano dal mondo dello spettacolo, è un giovane imprenditore dalla carriera brillante. Essendo entrambi molto riservati, non si sono mai esposti molto sui social, né hanno mai parlato granché della loro vita privata. Pare che la Satta e il suo fidanzato non abbiano ancora deciso di convivere, tuttavia il loro amore è più solido che mai. E magari sono già pronti a fare il passo successivo, allargando la famiglia e dando un fratellino (o una sorellina) al piccolo Maddox.