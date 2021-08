Melissa Satta esce allo scoperto e presenta il fidanzato su Instagram

editato in: da

Melissa Satta è uscita finalmente allo scoperto: dopo mesi di avvistamenti e foto rubate, è arrivata la conferma da parte della stessa showgirl, che nelle sue storie su Instagram, tra uno scatto in piscina e una foto in bikini, si è mostrata accanto a Mattia Rivetti.

La fotografia pubblicata da Melissa è stata scattata a Saint Tropez, dove la coppia sta trascorrendo parte delle vacanze estive. È la prima volta che la Satta condivide uno scatto insieme al suo fidanzato: fino ad ora – sebbene la relazione fosse ormai ufficiale – non si era mai esposta, lasciando parlare le foto pubblicate dai giornali di gossip. A paparazzarli, solo qualche giorno fa, era stato il settimanale Oggi, che aveva pubblicato in esclusiva delle foto che ritraevano la coppia felice a Milano.

I due erano stati avvistati in precedenza anche a Venezia e in Sardegna: a lanciare l’indiscrezione del flirt con Mattia Rivetti era stato il settimanale Chi lo scorso dicembre, dopo l’annuncio della fine dell’amore con Kevin Prince Boateng. “Dopo un periodo di separazione – aveva scritto il calciatore su Instagram -, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

In seguito allo scoop pubblicato dal giornale di Alfonso Signorini, la Satta aveva prontamente risposto per mettere a tacere ogni tipo di gossip sulla sua vita sentimentale: da sempre gelosa della sua privacy, la showgirl in quel momento stava attraversando la separazione con Boateng, dopo 9 anni di amore, e non era disposta ad accettare la pubblicazione di indiscrezioni sul suo conto. Il gossip infatti aveva riportato il nome di Mattia in modo sbagliato: erano circolate voci che frequentasse Matteo Rivetti, un uomo con famiglia, moglie e figli. “Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Non tollero l’accanimento”, aveva raccontato a Verissimo.

Dopo un primo momento, in cui la showgirl ha voluto tenere per sé questo amore che stava nascendo, oggi finalmente Melissa ha ritrovato il sorriso e non potrebbe essere più felice con il suo Mattia.