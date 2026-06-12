Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Johnathan David

Nonostante sia un giocatore famoso in tutto il mondo, Jonathan David è particolarmente geloso della sua vita privata. Per questo si sa davvero pochissimo del suo rapporto con la fidanzata Mavie.

Chi è Mavie, fidanzata di Jonathan David

Jonathan David è una delle stelle del calcio canadese, fra i protagonisti dei Mondiali 2026. Nonostante le sue grandissime prestazioni in campo e la sua fama, il calciatore protegge da sempre gelosamente la sua vita privata.

Classe 2000, Jonathan è nato a Brooklyn e cresciuto a Ottawa, in Canada, diventando un giocatore essenziale per la sua nazionale. Nonostante la sua carriera in ascesa nel calcio europeo, lo sportivo ha sempre evitato di parlare della sua vita privata pubblicamente, concentrandosi solo sulla carriera. Proprio per questo si hanno pochissime informazioni sulla sua fidanzata.

Secondo alcune indiscrezioni la donna che da qualche tempo è accanto a Jonathan si chiama Mavie. Modella di professione, è legata al calciatore dal 2025 e la coppia starebbe progettando di sposarsi. Nonostante ciò Jonathan non ha mai rilasciato dichiarazioni, rispettando appieno il soprannome Iceman che gli è stato dato dai tifosi. Il motivo? Protegge gelosamente la sua vita privata e non perde mai la pazienza, nemmeno in campo nei momenti più complicati.

La storia di Jonathan David: la famiglia e la morte della madre

Riservato e concentrato esclusivamente sul calcio, Jonathan David ha alle spalle una storia molto particolare ed è legatissimo alla sua famiglia. Il calciatore è nato a Brooklyn per un caso fortuito.

“Ci vivono i miei zii – ha raccontato -: quando nacqui eravamo da loro per qualche mese. Poi siamo subito tornati a Port-au-Prince. Di quegli anni ho ricordi vaghi, tranne uno: passavo le ore a giocare a pallone per strada con bambini della mia età. Ad Haiti tutti giocano a calcio”. Dopo appena tre mesi la famiglia è tornata ad Haiti, terra d’origine dei genitori dello sportivo, poco dopo è arrivato il trasferimento a Ottawa, in Canada, quando Jonathan aveva solamente sei anni.

Suo padre, Jean Hubert David, ha avuto un ruolo essenziale nell’avviare la sua carriera. Dal papà ha ereditato la passione per lo sport e la scelta della maglia numero 30 alla Juventus è stata fatta dal calciatore proprio per omaggiare il suo papà.

Sua madre Rose David è scomparsa nel 2019 dopo una durissima battaglia contro il cancro. All’epoca il calciatore aveva solamente 19 anni e giocava in Belgio. Da quel momento ha spesso dedicato i suoi gol proprio al ricordo della mamma.

“Più cresco e più mi realizzo di quante vite ci siano più difficili della mia – ha rivelato il calciatore a Repubblica, parlando del suo passato difficile e del dolore per la perdita della madre -. Certo, la morte di mamma è stata dura da superare, così come cambiare continente da minorenne, ma ho realizzato i miei sogni: faccio quello che ho sempre desiderato, ho una vita agiata, guadagno bene, sono orgoglioso di me. Se mi lamentassi io, cosa dovrebbe dire chi non ha neanche un lavoro?”.