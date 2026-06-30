Bruna Biancardi, chi è la bellissima moglie di Neymar

Bruna Biancardi è la moglie di Neymar: il rapporto burrascoso con il calciatore e l'amore per i figli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bruna Biancardi e Neymar

Bellissima, di successo e con un carattere deciso, Bruna Biancardi è la moglie di Neymar, calciatore brasiliano famoso in tutto il mondo. Un legame, il loro, che sembra indissolubile, coronato dalla nascita di ben tre figli.

Chi è Bruna Biancardi

Classe 1994, Bruna Biancardi è originaria di San Paolo ed è una imprenditrice, influencer e modella. Negli anni la top model brasiliana è riuscita a costruire un vero e proprio impero grazie ai social, creando una community con oltre 15 milioni di follower. Inoltre possiede un negozio di abbigliamento e lavora come responsabile del marketing presso un’azienda che produce costumi da bagno. Sui social Bruna condivide consigli di bellezza e legati al benessere, gira vlog che raccontano le sue giornate e conduce una rubrica culinaria con Karla Cimed.

La relazione di Bruna Biancardi e Neymar

La love story con Neymar sarebbe nata per caso, nel 2021, durante un incontro fortuito ad un party a Rio de Janeiro. Un colpo di fulmine che si sarebbe trasformato da subito in una stori d’amore importante, con l’arrivo delle figlie Mavie e Mel, rispettivamente nel 2023 e nel 2025. E con la nascita del terzo figlio della coppia nel giugno del 2026.

Neymar ha altri due figli, frutto di altrettante relazioni. Davi Lucca, avuto nel 2011 dall’ex fidanzata Carolina Dantas, ed Helena nata dal legame con la modella Amanda Kimberlly,

La storia d’amore con Neymar non è sempre stata semplice, la stessa Bruna Biancardi ha spiegato di averlo lasciato più volte, ferita dai suoi tradimenti. Il legame, dopo l’ultima separazione avvenuta nel 2024, si sarebbe poi ricomposto e oggi i due sarebbero molto innamorati.

Qualche tempo fa, intervistata in un podcast, Bruna si era difesa dagli attacchi di chi la accusava di sfruttare la popolarità di Neymar e di usare la sua ricchezza. Un’accusa condivisa con diverse mogli di calciatori famosi.

“La gente pensa che non lavoriamo, che stiamo a casa, che siamo ‘mogli trofeo’ – aveva detto -. No, aspettate un attimo, perché io ho il mio lavoro, pago il mio team, ho degli stipendi da pagare. Mi guadagno i soldi, pago le bollette”.

In quell’occasione Bruna aveva parlato anche del rapporto a volte burrascoso con Neymar. “Capita che ci siano brutte giornate e andiamo a letto litigando – aveva svelato -. Abbiamo promesso di non dormire mai arrabbiati, ma alla fine succede lo stesso. Io sono una che vuole risolvere tutto subito, però ho capito che a volte è meglio calmare i nervi e prendersi un attimo. Preferisco darmi un po’ di tempo invece di reagire d’impulso”.

“Ci è voluto un po’, la nostra relazione è stata altalenante”, aveva confidato, affermando che Neymar l’avrebbe riconquistata definitivamente dopo l’ennesima separazione grazie ad una sorpresa.

“È stato uno shock, ero davvero decisa. Era vicino al mio compleanno, lui mi ha detto di andare da lui a Parigi dove giocava. Sono arrivata lì, mi ha fatto una sorpresa, c’erano mio padre, mia madre, mia sorella, mio ​​cognato. Ha portato tutti senza che io lo sapessi e nel bel mezzo del barbecue, mi ha chiesto di essere la sua fidanzata”.