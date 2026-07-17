GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono lasciati: “A volte succede”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Renato Biancardi

Ormai è ufficiale: Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono lasciati. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, l’amore vissuto di fronte alle telecamere e le dichiarazioni, i due hanno scelto di separarsi.

Renato Biancardi e Lucia Ilardo, l’addio a pochi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip

Ad annunciare la fine della relazione è stato proprio Renato Biancardi che su Instagram ha svelato di aver deciso di dividersi da Lucia Ilardo dopo alcuni mesi di relazione. Su Instagram, il cantante ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha parlato del legame con Lucia e della scelta intrapresa.

“Volevo aggiornarvi: non ci sono cattiverie né colpe – ha confidato -. A volte le cose succedono e basta. In questi mesi si sono lette tante cattiverie e si è assistito a tentativi di distruggere vedendo malizia ovunque, quando in realtà si trattava semplicemente di due persone che cercavano di conoscersi.”

Renato ha poi sottolineato come il legame con Lucia sia sempre stato vero e mai costruito. Un amore che era nato sotto i riflettori, durante il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Nel corso del reality Lucia e Renato si erano spesso avvicinati e poi allontanati, dando vita ad un tira e molla che aveva appassionato il pubblico.

Lucia Ilardo, reduce dal successo di Temptation Island, era apparsa da subito molto presa da Renato che invece tendeva a tirarsi indietro, mettendo in dubbio il legame. Quando però lei si era avvicinata Raul Dumitras, Renato aveva deciso di dichiarare il suo amore a Lucia. Terminato il reality i due si erano mostrati spesso insieme sui social, diventando un punto di riferimento per i fan del programma.

La reazione di Lucia Ilardo al messaggio di Renato Biancardi

Nel suo messaggio Renato ha poi chiarito di non aver mai finto il suo amore nei confronti della Ilardo. “Quanto vissuto è stato vero e profondo – ha scritto -. Poi, come accade nella vita, ci si rende conto che le cose non funzionano e la storia giunge al termine. Ma quando si è provato un bene così, quel sentimento resta. Ringrazio di cuore per l’amore, il supporto, i regali e pensieri ricevuti in questi mesi. L’affetto è arrivato fortissimo, offrendo un calore prezioso anche nei momenti più complessi”.

Infine ha concluso: “Vi chiedo ora, tuttavia, il massimo rispetto per questo momento e per la decisione presa. Noi ci stimiamo e soprattutto ci vogliamo bene, ma ciascuno continuerà il proprio percorso.”

Lucia Ilardo non ha replicato direttamente alla notizia e non ha pubblicato messaggi specifici. Nelle Stories di Instagram però ha postato uno scatto in bianco e nero che la ritrae con un’espressione piuttosto perplessa. Una foto che da tanti è stata interpretata come una chiara frecciatina nei confronti di Renato.