Martina Colombari si mostra acqua e sapone e sfida la Dolly Parton Challenge

editato in: da

Ciclicamente, sul web, diventano virali delle sfide che conquistano proprio tutti: anche i vip. È il turno, questa volta, della Dolly Parton Challenge. In cosa consiste? Pubblicare un collage di quattro foto in cui la persona assume pose differenti a seconda del social network a cui sono destinate. Anche Martina Colombari ha notato la nuova tendenza e ne ha approfittato per mostrarsi acqua e sapone, senza trucchi e senza filtri.

La Dolly Parton Challenge sta riempendo le bacheche dei social di tutti. Da Caterina Balivo ad Alessandra Amoroso, passando da Barbara D’Urso fino ad arrivare a Miley Cyrus, sono numerose le star che hanno ceduto al fascino del gioco e che hanno pubblicato le loro quattro pose: formale per Linkedin, divertente per Facebook, glamour per Instagram e sensuale per Tinder. Anche Martina Colombari ha inizialmente creato il suo meme, ma poi ha subito rilanciato la sfida mostrando la sua parte più genuina: senza trucco, acconciature e alle prese con una semplice pratica quotidiana come dedicarsi ad uno sport.

In un primo momento, infatti, la Colombari ha creato il suo collage. Per la Dolly Parton Challenge Martina aveva scelto foto perfette, con look formidabili e make up impeccabili. Ha poi, però, deciso di ricordare a tutti che la realtà, spesso, non è quella che vediamo sui social. Anche i vip più famosi, nella loro vita quotidiana, utilizzano tute comode in casa e, talvolta, escono senza essere truccati o vestiti con abiti all’ultima moda. L’attrice, così, ha postato un’immagine che la ritrae dopo una sessione di allenamento. La didascalia della sua foto parla chiaro:

No Facebook, no Tinder, no Linkedin, no Instagram: realtà!

Viso arrossato e provato dagli esercizi, felpa over size sportiva, cappuccio alzato e nessun filo di make-up. Martina Colombari, in questo modo, ha mostrato la realtà che si nasconde dietro le foto perfette che personaggi famosi (e non) pubblicano su Instagram. I suoi fan hanno apprezzato il gesto:

Non hai bisogno di filtri o altro, – ha scritto un follower dell’attrice – tu sei bella così come sei: reale.

Ed è vero. La Colombari, anche struccata e con il viso arrossato, è veramente bellissima. Proprio come tutte le donne che ogni giorno affrontano sfide reali e che, talvolta, possono sentirsi in difficoltà di fronte alle immagini perfette presenti sui social.