Cos’è il Dolly Parton Challenge che ha contagiato anche Caterina Balivo

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Una foto formale per Linkedin, una più divertente per Facebook, uno scatto glamour per Instagram e uno sexy per Tinder: è il Dolly Parton Challenge, che in queste ore è diventato virale e che ha contagiato anche Caterina Balivo.

L’idea nasce dalla cantante country 74enne statunitense Dolly Parton, che – prendendosi poco sul serio – ha pubblicato questo meme che sta facendo impazzire tutti, star internazionali e vip nostrani.

Il collage di quattro fotografie ritrae la persona in pose e atteggiamenti molto diversi, in relazione al social network associato. Per Linkedin, utilizzato per trovare lavoro, una foto professionale e formale, per Facebook allegra (magari con qualche membro della famiglia), per Instagram lo scatto è glamour e ricercato, mentre per Tinder, app per incontri, tutto è più sensuale e provocante.

Il tweet di Dolly Parton, che riportava in didascalia “trova una donna che sappia farli tutti”, ha ottenuto migliaia di retweet, mi piace e risposte, e sono stati in tantissimi ad accettare la sfida.

Dagli Stati Uniti il meme virale è arrivato anche in Italia: non si sono tirate indietro Donatella Versace, Chiara Ferragni e Caterina Balivo, che prima della diretta del suo programma Vieni da Me ha pubblicato la sua versione della challenge.

Dallo scatto da mamma all’opera su Facebook, alla foto in tailleur per Linkedin, passando per lo scatto artistico con una gonna a frange per Instagram, e per finire la foto al mare in costume per Tinder: la Balivo, con un pizzico di ironia, come sempre ha fatto scatenare i fan, che non si sono risparmiati con i commenti alla presentatrice della Rai: “Tinder a palla”, “Sei fantastica e bellissima”, “Su tutti i social network”.

Caterina Balivo non si è lasciata sfuggire l’occasione di cavalcare l’onda del meme virale, regalando ai suoi followers la sua bellezza condita da quel pizzico di umorismo che la contraddistingue.