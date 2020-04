Maria De Filippi: Uomini e Donne torna in tv, ma Tina Cipollari non ci sarà

editato in: da

Uomini e Donne torna in onda, ma Tina Cipollari non ci sarà. Secondo le ultime notizie lo show di Maria De Filippi sarà nuovamente sul piccolo schermo a partire dal 20 aprile. Un ritorno molto particolare, segnato da cambiamenti importanti che stanno già dividendo il pubblico.

In studio infatti non sarà presente Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne. Assente anche Gianni Sperti, l’ex marito di Paola Barale e ballerino, divenuto uno dei personaggi più amati del dating show. La scelta sarebbe stata fatta da Maria De Filippi, intenzionata a seguire le disposizioni del Governo e a garantire la salute di tutti i protagonisti della trasmissione.

Le puntate di Uomini e Donne, come confermato anche da Raffaella Mennoia, riprenderanno a partire dal 20 aprile. Inizialmente verranno trasmesse delle puntate inedite del Trono Classico che sono già state registrate, in seguito arriveranno nuove puntate con protagoniste Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate.

Non è ancora chiaro come si svolgeranno gli appuntamenti con la trasmissione, l’unica sicurezza è che non ci saranno abbracci o baci, come accade spesso. Il corteggiamento dunque avverrà esclusivamente con parole e sguardi, regalando alla trasmissione una nuova veste. In realtà nelle ultime settimane la De Filippi aveva già iniziato un esperimento di questo tipo, chiedendo ai corteggiatori di conquistare Giovanna Abate e Gemma Galgani su Whatsapp, quindi utilizzando solo le parole.

La prima, dopo il rifiuto di Giulio Raselli (che ha scelto Giulia D’Urso) è in cerca dell’amore, mentre Gemma, da oltre dieci anni nel Trono Over, starebbe frequentando un nuovo corteggiatore. Il ritorno di Uomini e Donne è una nuova sfida per Maria De Filippi. La conduttrice è reduce dal successo di Amici 2020 che si è concluso con la vittoria di Gaia Gozzi e l’ennesimo scontro con Alessandra Celentano.

“Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati – ha raccontato a RTL 102.5 -. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso”. Ma la conduttrice non si ferma e presto tornerà in tv anche con il progetto Amici All Stars: “Sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio”.