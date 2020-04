editato in: da

Tina Cipollari, la Vamp di Uomini e Donne

Tina Cipollari annulla le nozze con il fidanzato Vincenzo Ferrara. Secondo il settimanale Nuovo, la vamp di Uomini e Donne si sarebbe dovuta sposare in questi giorni con il fidanzato, ma la cerimonia sarebbe slittata a causa degli ultimi avvenimenti.

Reduce dal divorzio da Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli, l’opinionista da qualche tempo è legata a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino che le ha regalato il sorriso. Tina non aveva mai nascosto la volontà di sposare il compagno, coronando il loro amore, ma non aveva mai fissato una data. Secondo fonti vicine alla Cipollari, la vamp si sarebbe dovuta sposare in gran segreto con il suo Vincenzo, ma la situazione difficile l’avrebbe spinta a rimandare.

“Si sarebbero dovuti sposare in questi giorni”, ha spiegato una fonte, sottolineando come Tina abbia deciso di sospendere le nozze a causa dell’emergenza sanitaria. Una decisione che, nelle ultime settimane, era stata presa anche da altri vip. I primi a capitolare erano stati Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che da tempo erano pronti a sposarsi, poi era arrivato l’annuncio di Karina Cascella e di Beatrice Valli, che convolerà a nozze con Marco Fantini il prossimo anno.

Il matrimonio annullato di Tina arriva in un momento particolare anche nella vita di Kikò Nalli. L’ex gieffino infatti si è lasciato da poco con Ambra Lombardo, deciso a concentrarsi sul lavoro e i tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Qualche settimana fa Vincenzo era intervenuto per smentire la crisi con Tina: “Ma quale crisi – aveva detto – io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.

In seguito alcune fonti vicine alla Cipollari aveva parlato del matrimonio: “Vincenzo ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire sì”. L’amore dunque resta e le nozze, almeno per ora, sono solamente rimandate.