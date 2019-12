Mara Venier fa una gaffe: il segreto che non avrebbe dovuto svelare

editato in: da

Perfetta padrona di casa di Domenica In, Mara Venier ha fatto una gaffe che non è sfuggita agli spettatori più affezionati. Di cosa stiamo parlando? Del fatto di aver svelato, mostrando per sbaglio una cartellina, che l’ultima puntata dell’anno dello show pomeridiano della domenica di RAI 1, andata in onda il 29 dicembre, non era in diretta ma registrata (per la precisione il 14 dicembre).

Il suddetto appuntamento ha visto un ampio spazio dedicato all’oroscopo di Paolo Fox per il 2020. Il famosissimo astrologo, volto televisivo inconfondibile, ha esternato le sue previsioni relative al futuro di diversi ospiti Vip. Particolarmente interessanti quelle dedicate a Elisabetta Gregoraci, nata sotto il segno dell’Acquario, che si è sentita dire “il migliore amore è la più grande amicizia”. Che gli attuali rapporti con l’ex marito Flavio Briatore, a quanto pare un po’ più distesi rispetto al passato, siano un segno che fa ben sperare?

Tornando alla gaffe di zia Mara durante la puntata – che ha visto andare in onda anche un’intervista a Sandra Milo – ricordiamo che i suoi fan non sono certo rimasti indifferenti e si sono lasciati andare a commenti poco lusinghieri sui social. C’è chi ha addirittura definito la puntata di pochi giorni fa “la più brutta di Domenica In del 2019″.

Come ha reagito la conduttrice veneta alla piccola polemica che la sta vedendo protagonista in questi ultimi scampoli del 2019? Non ha rilasciato alcun commento ufficiale e si è limitata a postare una foto di auguri di buon anno in anticipo e a documentare, sempre su Instagram, una dolcissima serata in famiglia.

Mara Venier è infatti uscita a cena in compagnia dell’amato marito Nicola Carraro, del figlio Paolo Capponi, della nuora e del nipote, il piccolo Claudietto, che è stato ripreso dalla nonna in sella a una moto elettrica giocattolo. Entusiasta dei progressi del bimbo, la Venier lo ha reso protagonista di diverse Stories nelle quali ha taggato il campione di motociclismo Max Biaggi.

La padrona di casa del salotto di Domenica In, commentando la tenera scena, ha infatti affermato scherzando “Questo lo deve vedere il mio amico Max Biaggi, perché qui c’è un futuro”. Come già detto, non c’è stato proprio nessun commento alla gaffe. Dopo questi mesi all’insegna del lavoro e degli ottimi ascolti, la conduttrice si sta godendo la fine dell’anno con i suoi affetti più cari.