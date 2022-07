Maneskin in America: la foto rock su Instagram di Victoria e Damiano (e il gesto di Giorgia)

Fonte: Ansa Maneskin in black&white al Circo Massimo: i look che ci hanno fatto impazzire

I Maneskin stanno – letteralmente – conquistando l’America a suon di rock e glam. Ormai le loro esibizioni sono iconiche, e spesso diventano dei veri e propri eventi a cui non mancare: del resto, c’è chi si è persino proposto alla propria fidanzata sul palco a Istanbul. Al momento, si trovano negli U.S.A. per le date del loro tour mondiale, e non perdono mai l’occasione di condividere degli scatti rock, come la foto in cui sono presenti Damiano David e Victoria De Angelis. E, dobbiamo dirlo, non è passato inosservato il gesto di Giorgia Soleri.

I Maneskin in America: le foto della loro estate rock

Da quando hanno trionfato a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono stati consacrati come band mondiale. E di successi ne hanno conseguiti. La loro estate non è solo all’insegna del lavoro, perché c’è anche stato spazio per qualche giorno “off”. Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si sono concessi una mini vacanza insieme. Senza Damiano David, che è volato a Roma dalla sua fidanzata, Giorgia Soleri.

Ed è proprio la Soleri che è stata al centro di un chiacchiericcio negli ultimi mesi, quando, secondo Dagospia, i Maneskin stavano attraversando un periodo di crisi, talmente grande da poter rompere l’armonia della band. A essere poco “gradita” è la sovraesposizione di Giorgia, e proprio dagli altri membri del gruppo. Ma sono solo voci e indiscrezioni, e lo conferma anche il gesto della Soleri, che segue i Maneskin e ha messo anche il cuore alla foto di Damiano e Victoria. Nessuno screzio, dunque: il sostegno non è mai mancato da parte sua ed è sempre stata presente agli eventi più importanti e significativi.

La mini vacanza di Victoria, Thomas ed Ethan senza Damiano

Tra un concerto e l’altro, si sa, concedersi del tempo per sé è sempre un’ottima idea. Meritato riposo, tappa dopo tappa, che li sta portando a girare per il mondo e a conquistare successi, raggiungendo vette notevoli. Victoria, Thomas ed Ethan si sono concessi una sorta di mini vacanza, uno stacco dalla musica, tra festa in piscina e topless insieme agli amici.

Di Damiano, però, neanche l’ombra, ma c’è un motivo più che logico. Il frontman della band, infatti, ha preferito tornare a casa dalla sua fidanzata, Giorgia, in modo tale da rimanere qualche giorno con lei. Si sono concessi infatti una cena romantica, e naturalmente David non ha perso l’occasione di condividere qualche scatto a casa, con i loro amatissimi gatti.

Su Giorgia e Damiano, non sono tante le informazioni a disposizione della stampa: la stessa Soleri non ha voluto raccontare come lo ha conosciuto durante un’intervista al Corriere. Ha preferito rimarcare che lo spazio privato ha un valore, ed è proprio vero. Felici e innamorati, sembrerebbe non esserci alcun dissidio con la band: i Maneskin stanno letteralmente infuocando i palchi dell’Europa e del mondo. Una delle tappe più belle? A Istanbul, quando c’è stata persino una proposta di matrimonio. Sulla cresta dell’onda, non hanno alcun desiderio di smettere (e gli equilibri parrebbero non mancare affatto).