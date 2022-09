Luisa Ranieri splendida in costume, le rare foto su Instagram con Luca Zingaretti

Fonte: IPA Luisa Ranieri, abito in pelle e spacco vertiginoso

L’estate sta pian piano lasciando il posto ad un malinconico autunno, ma Luisa Ranieri si sta ancora godendo gli ultimi caldi raggi di sole prima di tornare ai tanti impegni quotidiani. E, seppur sempre molto riservata, stavolta ha deciso di condividere qualche scorcio delle sue vacanze in famiglia con i fan: le foto con Luca Zingaretti sono davvero meravigliose, un vero inno all’amore.

Luisa Ranieri, le rare foto di famiglia

Attrice splendida e di grande talento, Luisa Ranieri è una delle protagoniste più amate della televisione italiana. E nonostante il suo incredibile successo, è sempre stata molto attenta a preservare la propria sfera più intima: questa volta ha però voluto fare un’eccezione, regalando ai suoi fan alcune foto bellissime delle vacanze in famiglia. Come ogni anno, l’estate è per lei il momento di staccare dalla routine quotidiana e di ritirarsi in un’oasi di pace assieme al marito Luca Zingaretti e alle figlie, Emma e Bianca.

Il loro buen retiro è a Pantelleria, un’isola dai colori strepitosi: tanto relax, panorami mozzafiato e qualche tuffo in acque cristalline sono tutto ciò di cui hanno bisogno per rigenerarsi dopo una lunga stagione lavorativa. A testimonianza di questa splendida vacanza, la Ranieri ha condiviso una serie di scatti davvero deliziosi, che ritraggono alcuni dei momenti più dolci trascorsi in famiglia (e non solo). Per l’occasione, in effetti, l’attrice ha sfoggiato un costume nero molto elegante, con le spalline intrecciate dietro la schiena: è semplicemente meravigliosa.

E poi tante foto che la vedono accanto a Luca, in piccoli gesti d’affetto, e in compagnia delle loro due bambine, divertendosi tra mare, piscina e lunghe giornate all’aria aperta. “Ma in che senso ‘l’estate è quasi finita’?” – si è chiesta Luisa Ranieri su Instagram, quasi a voler fermare il tempo e bloccare le lancette a queste meravigliose settimane trascorse in famiglia. Presto, infatti, lei e suo marito dovranno tornare al lavoro, mentre Emma e Bianca ricominceranno ad andare a scuola. Le vacanze sono quasi finite, ma ci sono tanti bei ricordi che torneranno a casa con loro.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, tra amore e lavoro

Affiatatissimi nella vita privata, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono sempre stati molto uniti anche sul set. Ma le loro strade, professionalmente parlando, si sono separate ormai diverso tempo fa. Entrambi protagonisti di grande successo che si dividono tra cinema, televisione e teatro, sono spesso alle prese con lavori che li portano lontani da casa. La Ranieri ha terminato poche settimane fa le riprese della seconda stagione della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, già molto attesa dal pubblico.

Mentre Zingaretti, dopo aver concluso la splendida saga dedicata al Commissario Montalbano, si è dedicato ad un altro interessante progetto che lo ha portato nientemeno che in carcere. Visto il successo della prima stagione de Il Re, Sky ha infatti annunciato una nuova serie di episodi. A quanto pare, le riprese sono già iniziate: probabilmente l’attore si è preso qualche giorno di relax per stare con la sua famiglia, ma ora dovrà tornare sul set. D’altra parte, i fan non vedono l’ora che la seconda stagione arrivi in tv, anche se c’è ancora un po’ da aspettare.