Il giudice meschino, in tv torna la coppia Zingaretti-Ranieri

La coppia Zingaretti-Ranieri torna in tv con Il giudice meschino. Dopo il successo di Lolita Lobosco e del Commissario Montalbano, gli attori sono i protagonisti della fiction in onda su Rai Uno domenica 21 marzo. Due episodi, trasmessi in un’unica serata, per raccontare una storia avvincente e mostrare il talento dei due artisti.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono fra gli attori più amati delle fiction italiane e formano una delle coppie più belle dello showbiz. Innamoratissimi, sono legati dal 2005 dopo il primo incontro avvenuto sul set della serie tv Cefalonia. La coppia ha avuto due figlie – Emma e Bianca – e nel 2012 si sono sposati nel castello di Donnafugata, in Sicilia. Il giudice meschino è l’occasione perfetta per vederli insieme sul piccolo schermo, fra indagini e colpi di scena.

Dopo il bacio a Greta Scarano nell’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano, Zingaretti vestirà i panni del Pubblico Ministero, Alberto Lenzi che lavora presso la procura di Reggio Calabria. L’uomo ha fama di essere pigro e indolente, troppo impegnato a correre dietro alle sue amanti per pensare al lavoro. A sconvolgere la sua esistenza sarà la morte di Giorgio Maremmi, collega e amico, ucciso in un agguato. Da quel momento Alberto capirà che è necessario darsi da fare e si butterà a capofitto nel lavoro, cercando di risolvere il caso di omicidio.

Nel cast figurano anche Paolo Briguglia, Andrea Tidona, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas WoIl. Troviamo inoltre Luisa Ranieri nei panni del Maresciallo Marina Rossi. La Ranieri è reduce dal grande successo di Lolita Lobosco, la serie tv tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, prodotta proprio dal marito.

“Da parte mia c’era un atteggiamento professionale, poi ci siamo scoperti a vicenda. Io ero appena uscita da una storia, lui si era separato da poco – aveva raccontato qualche tempo fa l’attrice, parlando del marito Luca -. Per me lui ha sempre 40 anni, è sempre il mio ragazzo. Pensando a lui non ho il senso del tempo che è passato e che passa. Ci fidiamo, lui non mi dà motivi di essere gelosa. E neppure io non ne do a lui”.