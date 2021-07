Luciana Littizzetto in ospedale scherza su Instagram: “Ricomincia il recupero”

editato in: da

Luciana Littizzetto è tornata sotto i ferri e su Instagram ha scherzato sulle sue condizioni di salute. La comica di Che tempo che fa ha pubblicato un suo scatto in ospedale, rassicurando i fan, amici e colleghi.

“E sono ancora qua. Eh già”, ha scherzato Luciana, utilizzando dei versi di una celebre canzone di Vasco Rossi. E poi ha aggiunto: “Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff”.

Si tratta sicuramente di uno strascico di un vecchio incidente risalente alla fine del 2019, quando la comica torinese aveva spiegato di aver fatto “un volo in strada”. Purtroppo ben presto ha dovuto fare i conti con la gravità della situazione: non si era trattato infatti di una semplice caduta, ma della rottura della rotula e di una lesione al polso. Con la sua solita verve e ironia, anche in quella occasione aveva aggiornato i fan sull’operazione, pubblicando una sua foto sul letto di ospedale: “Che stacco di coscia eh? Sto bene col gessato?”. Come per il primo intervento, Luciana è stata operata all’Istituto Clinico Humanitas-Gradenigo di Torino, dove si è fatta fotografare oggi.

A qualche giorno di distanza dall’incidente, la comica nelle storie di Instagram aveva raccontato nei dettagli cosa le era successo: “Non sto benissimo, non me l’aspettavo di incorrere in un incidente del genere – aveva confessato -. Anche perché non faccio parapendio, non faccio sci, niente di tutto questo. Io cammino. E camminando sono inciampata nei lacci delle scarpe”. Un incidente banale quindi, ma che ancora porta con sé qualche inconveniente.

Ovviamente anche in questa occasione non poteva mancare il sostegno e l’affetto dei numerosi fan e amici, che non hanno perso tempo a lasciare un pensiero sotto il post della Littizzetto. Tra i primi commenti ad apparire quello della collega Filippa Lagerback, che ha lasciato un cuore rosso. Di grande supporto anche Mara Venier, che ha scritto “Vaiiiii avanti grande Lucianina”, e Benedetta Parodi, che ha commentato con “Un abbraccio!”, senza dimenticare lo staff di Che Tempo Che Fa.

Adesso non le resta che superare anche questo ostacolo: il recupero sarà faticoso, ma siamo certi che Luciana saprà affrontare tutto con il sorriso che sempre la contraddistingue.