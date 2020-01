Luciana Littizzetto dopo l’incidente svela cosa è accaduto: “Inciampata sui lacci”

editato in: da

Luciana Littizzetto racconta l’incidente avuto qualche settimana fa e svela cosa è accaduto. La comica, assente a Che tempo che fa, si è collegata telefonicamente con Fabio Fazio, raccontando la brutta caduta avvenuta durante le feste che le ha causato la rottura della rotula e la frattura del polso.

Nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, Fazio, affiancato da Filippa Lagerback, ha intervistato Ilary Blasi, Francesca Fialdini e tanti altri ospiti, ma soprattutto ha informato i telespettatori riguardo le condizioni di salute della Littizzetto.

“Come sapete ha avuto un incidente casuale – ha detto il conduttore, senza rinunciare alla sua ironia -, cadendo per strada, tra l’altro da un’altezza molto vicina al terreno, frantumandosi una rotula e anche il polso. Sta bene, ha molto dolore, ma non c’è pericolo”.

Luciana ha poi chiarito quello che è accaduto, spiegando meglio ciò che aveva anticipato su Instagram. “Non sto benissimo, non me l’aspettavo di incorrere in un incidente del genere – ha confessato -. Anche perché non faccio parapendio, non faccio sci, niente di tutto questo. Io cammino. E camminando sono inciampata nei lacci delle scarpe. Mi mancate tutti perché stasera c’erano un sacco di argomenti, come Harry e Meghan, ma non ce la faccio a muovermi. Devo tenere la gamba ferma”.

Probabilmente il rientro in studio per Luciana avverrà nelle prossime settimane, la comica infatti ha ancora bisogno di tempo per riprendersi, dopo aver subito un’operazione. Nonostante la caduta e il dolore, la Littizzetto non ha perso la verve che la caratterizza e durante Che tempo che fa ha avuto uno scambio di battute molto divertente con Fabio Fazio.

“C’è qualcosa che possiamo fare per te?” ha chiesto il conduttore Rai e lei ha prontamente risposto: “Non rompere troppo i maroni”. Accanto a Luciana, in questo periodo di riposo, ci sono gli amici, ma soprattutto i figli Jordan e Vanessa, adottati diversi anni fa insieme al compagno Davide Graziano.