Luca Argentero, ladri in casa: “Derubato del Telegatto”. Ma Cristina tace

Un furto e lo sfogo sui social: Luca Argentero ha svelato di essere stato derubato. I ladri avrebbero fatto irruzione in casa dell’attore rubando un oggetto dal grande valore sentimentale: il Telegatto. A raccontarlo è stato proprio l’ex gieffino che ha scritto su Twitter: “I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare. Perché il Telegatto? Perché?”.

41 anni e una lunga carriera nel mondo del cinema, Luca oggi vive a Milano insieme alla compagna Cristina Marino conosciuta dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania. Una relazione vissuta lontano dai riflettori, ma spesso al centro del gossip a causa della differenza d’età fra i due. L’esperta di fitness e attrice non ha commentato quanto accaduto, mentre molti vip hanno espresso la loro vicinanza nei confronti dell’attore.

Qualcosa però non torna. Il motivo? Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo è andato in scena sino al 2008, anno in cui la manifestazione è stata interrotta. Luca Argentero è arrivato al successo nel 2003 grazie al Grande Fratello e non è chiaro quale sia il Telegatto a cui si riferisce.

Come fa notare FanPage, e molti fan sui social, l’unica nomination in cui appare il nome dell’attore è quella per Saturno Contro, la pellicola di Ferzan Ozpetek del 2008 che però quell’anno non vinse nulla, ma venne battuta da Notte prima degli esami – Oggi, film di Fausto Brizzi.

Qual è la verità dunque? Il sospetto è che il messaggio di Argentero sia legato a un evento promozionale. Qualche settimana fa era accaduto anche con Emanuele Filiberto che su Twitter aveva annunciato con un video il ritorno della Famiglia Reale, scatenando attesa e polemiche. Peccato che si trattasse semplicemente di una pubblicità creata ad arte per promuovere la nuova stagione di The Crown, la serie tv sulla Regina Elisabetta in onda su Netflix.

A destare ancora più dubbi il silenzio di Cristina Marino che non ha commentato quanto accaduto su Twitter e tantomeno su Instagram dove appare sorridente e serena.