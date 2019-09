Live – Non è la D’Urso: svelato l’ospite della prima puntata

editato in: da

Live – Non è la D’Urso sta per tornare e il primo ospite è stato appena svelato.

Si tratta di Pamela Perricciolo che, secondo le ultime indiscrezioni, entrerà nello studio di Barbara D’Urso per parlare, ancora una volta della Prati e del caso Mark Caltagirone. La questione, a quanto pare, è tutt’altro che chiusa e presto potrebbe aprirsi un nuovo capitolo di questa intricata vicenda.

In questi giorni l’ex manager della Prati è stata avvistata mentre si aggirava nel nuovo studio dello show, costruito per l’occasione accanto a quello di Domenica Live, per consentire alla D’Urso di passare agevolmente da un programma all’altro, visto che andranno in onda entrambi la domenica e a poche ore di distanza.

Le prime indiscrezioni parlano di rivelazioni importanti della Perricciolo che avrebbe le prove per incastrare Eliana Michelazzo. La manager, che per anni ha affermato di essere sposata con Simone Coppi, secondo l’ex amica non sarebbe una vittima, bensì una complice.

Sembra dunque che ci saranno nuovi e inediti risvolti nell’affaire che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per diversi mesi. La D’Urso, che durante la scorsa stagione televisiva si era occupato a lungo della questione, non ha nessuna intenzione di lasciar perdere ed è pronta ad andare in fondo alla questione.

La presentatrice non si ferma, nonostante l’incidente dei giorni scorsi. Su Instagram la D’Urso ha confessato di essere finita in ospedale dopo che è scivolata e che una lastra di cristallo le ha colpito la testa. Una caduta che le ha provocato moltissimi problemi, ma che lei ha cercato di superare con la consueta grinta.

La stagione televisiva d’altronde sta per partire. Il 9 settembre tornerà Pomeriggio Cinque, che si scontrerà con La Vita in Diretta di Lorella Cuccarini, mentre dal 15 settembre ripartiranno sia Domenica Live che Live – Non è la D’Urso. Non resta che attendere la prima puntata per scoprire i risvolti inediti del caso Prati e cosa accadrà.