Barbara D’Urso, confermata su Instagram la conduzione di Domenica Live

Barbara D’Urso non si ferma e, dopo il periodo estivo, è pronta a dominare, di nuovo, il pomeriggio di Canale 5. È stato riconfermato, infatti, il suo ritorno al timone di Domenica Live.

Ad annunciarlo proprio lei, tramite il suo profilo Instagram dove ha pubblicato, in anteprima, lo spot di Domenica Live che andrà in onda nei prossimi giorni. Un video stravagante, in cui Barbara D’Urso interpreta diversi personaggi in attesa di un pulmino. Presenti anche le immancabili buste ‘choc’, solitamente utilizzate dalla conduttrice per rilasciare notizie ed indiscrezioni e che fanno presagire una stagione piena di scoop e brillanti interviste.

Non che ci fossero grandi dubbi sulla riconferma della sua conduzione: i record di ascolti della D’Urso parlano da soli. Il pubblico la ama e la segue in ogni programma che fa. E, di programmi televisivi, ne conduce veramente tanti: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la D’Urso. Una vera e propria stakanovista, che riesce sempre a trovare la formula giusta per intrattenere chi la segue.

Quale sarà il suo segreto? Passione e dedizione sono sicuramente due degli elementi che caratterizzano ogni progetto, ma c’è qualcosa di più. Barbara D’Urso, infatti, rivolge sempre uno sguardo ai suoi telespettatori e fan, ponendosi nei loro confronti come amica e confidente.

Quest’anno, però, la “regina” degli ascolti avrà delle rivali davvero accanite. Non solo Mara Venier, con cui si è già contesa la domenica pomeriggio della passata stagione, ma anche Lorella Cuccarini. Se la prima è stata riconfermata per la conduzione di Domenica In, programma che ha portato avanti con successo, la seconda sarà impegnata con La Vita in Diretta e Linea Verde.

Con Mara Venier la sfida è, ormai, all’ultimo share. Le due, infatti, hanno ottenuto entrambe ottimi risultati, senza risparmiarsi battute e critiche. L’attenzione, però, è tutta puntata sulla battaglia televisiva con la Cuccarini, la quale sembrava già aver lanciato qualche frecciatina alla D’Urso.

A vincere, per ora, è stato il fair play. Se in un primo momento sembrava che tra le due ci fosse un rapporto teso, tramite uno scambio di tweet e commenti si sono dichiarate stima reciproca e, infine, si sono lasciate con un in bocca al lupo. La pace sarà duratura? Non ci resta che attendere l’inizio delle loro trasmissioni per vedere come andrà a finire.