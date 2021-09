Le Iene, svelate le dieci donne alla conduzione: da Elodie alla Pellegrini

Saranno dieci le donne che si alterneranno alla conduzione de Le Iene al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band. E dopo giorni di grande curiosità i loro nomi sono finalmente stati svelati. Sono tutte amatissime, hanno grande personalità, innegabile talento e provengono dai campi più disparati.

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset e, di conseguenza, a Le Iene la curiosità su chi avrebbe preso il suo posto è cresciuta di giorno in giorno. Tante le ipotesi che sono state avanzate, fino all’annuncio arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma: non sarebbe stata solo una conduttrice, ma ben dieci, tutte pronte a conquistare il cuore dei telespettatori della prossima stagione.

Dopo due giorni di suspense, sono poi arrivati anche i fatidici nomi. Ci sarà, proprio come volevano alcune indiscrezioni, Elodie. La cantante, attualmente a lavoro sul prossimo album e pronta a far uscire un nuovo singolo, tornerà alla conduzione. Una nuova esperienza entusiasmante, che segue quella di Sanremo 2020, dove aveva affiancato Amadeus e Fiorello.

Dal mondo della musica arrivano anche la giovanissima Madame, dal carattere forte e dalle grandi doti comunicative, e Ornella Vanoni, famosa non solo per la sua immensa carriera, ma anche per la sua schiettezza senza freni.

Non mancano le rappresentanti del mondo dello sport. Federica Pellegrini, dopo aver disputato la sua ultima Olimpiade a Tokyo e aver detto addio alle competizioni, almeno a livello agonistico, sarà presente nello show. Ci sarà anche la pallavolista campionessa d’Europa Paola Egonu.

Già a loro agio nel mondo della televisione e dello spettacolo, invece, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli e l’attrice Rocio Munoz Morales. Tutte e tre affiancheranno Nicola Savino, mettendosi alla prova alla conduzione della nuova edizione del programma. In studio anche la simpatia travolgente della comica Michela Giraud. Infine, presa in prestito dal mondo del giornalismo, anche Francesca Fagnani indosserà la famosissima divisa de Le Iene.

Insomma, un cast che, tra conferme e sorprese, è pronto a far divertire e a intrattenere in tutte le maniere possibili il pubblico di Italia Uno e a far sentire il meno possibile la mancanza di Alessia Marcuzzi. La scelta di alternare dieci donne dalla personalità così forte alla conduzione si rivelerà vincente?