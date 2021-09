Le Iene, cambiamenti in arrivo: dieci donne al timone dello show

editato in: da

Grandi cambiamenti in arrivo a Le Iene: martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, ripartirà infatti la nuova stagione dell’amatissimo show, giunta alla 25° edizione. La trasmissione, che manterrà la struttura che le ha dato notorietà in questi anni, presenterà diverse novità: prima su tutte la conduzione al femminile che quest’anno si moltiplica.

Infatti in questa nuova stagione, a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, si alterneranno alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate a essere loro stesse e hanno accettato la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni.

La conduzione al femminile non è nuova al programma: Le Iene infatti ha sempre visto al timone grandi nomi femminili: da Simona Ventura, passando per Ilary Blasi, Luciana Littizzetto, l’indimenticabile Nadia Toffa e moltissime altre come Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, solo per citarne alcune. Senza dimenticare ovviamente Alessia Marcuzzi, che ha guidato per tantissimi anni la trasmissione e che dopo 25 anni ha deciso, non certo a cuor leggero, di lasciare Mediaset, dopo una lunga riflessione e soprattutto a causa dell’impossibilità di trovare un programma che sentiva giusto per lei.

A differenza però delle scorse edizioni, la cui conduzione è stata affidata a una coppia di presentatori, quest’anno accanto a Nicola Savino vedremo alternarsi ben dieci personaggi femminili, che non sono ancora stati svelati. L’account Instagram dello show ha infatti pubblicato un post con le loro sagome.

A svelare due dei nomi delle probabili conduttrici è stato il portale Dagospia: a presentare Le Iene ci sarà la cantante Elodie, che già qualche settimana fa era stata protagonista di alcune indiscrezioni proprio riguardanti il programma. Per l’artista è un momento d’oro: oltre alle opportunità sul piccolo schermo, è pronta al suo grande ritorno discografico, anticipato dal singolo Vertigine.

Accanto alla cantante potrebbe esserci anche la la nuotatrice medaglia d’oro Federica Pellegrini, che dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha fatto sognare il nostro paese per l’ultima volta, si sta godendo il meritato riposo dalla carriera sportiva. Ma c’è un altro nome che circola già tra gli spettatori del programma: per tantissimi, tra le sagome delle conduttrici, si celerebbe anche Giulia Salemi, che ha conquistato il pubblico dopo la partecipazione al GF Vip.