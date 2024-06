Anticipazioni Le iene Inside: le verità sulla veggente di Trevignano

La seconda parte del backstage dedicato alla celebre Gisella Cardia, nota in Italia come la veggente di Trevignano

Nuova puntata de Le Iene presentano: Inside. Un nuovo reportage giornalistico a opera della celebre redazione Mediaset in onda martedì 18 giugno. Appuntamento fissato per il prime time di Italia 1, ovvero a partire dalle ore 21.20. Di seguito le anticipazioni.

Le Iene: Inside, anticipazioni

Stasera, martedì 18 giugno, spazio a una delle versioni speciale de Le Iene, per così dire. Si parla di Inside, in prima serata su Italia 1. Non è la prima messa in onda in assoluto e i fan del programma sanno già di cosa si tratta.

Nello specifico viene mandata in onda una versione approfondita, con ulteriori dettagli, di una storia già affrontata in precedenza. Nel caso specifico si tratta di un reportage a opera di Gaston Zama, che ha al centro la veggente di Trevignano.

Le verità nascoste della veggente di Trevignano

Che si abbiano già informazioni in merito alla veggente di Trevignano, o non se ne conosca affatto la storia, il reportage de Le Iene: Inside offre informazioni nuove per tutti. Da una parte alcuni avranno modo di scoprire questa storia in tutti i suoi dettagli, dall’altra invece c’è chi, già a conoscenza della struttura di base del caso, potrà approfondirlo ulteriormente.

Questo è il secondo appuntamento de Le verità nascoste della veggente di Trevignano, reportage a opera di Gaston Zama. Un lavoro giornalistico che ha come obiettivo quello di mostrare tutti i backstage girati in questi mesi. DI fatto la verità nascosta dietro la celebre veggente Gisella Cardia.

Nel corso della regolare messa in onda del programma è obbligatorio rispettare determinate tempistiche. Ciò vuol dire che occorre effettuare delle scelte e, dunque, dei tagli. In questo caso invece si ha modo di apprezzare l’intero girato o quasi.

Da mesi ormai Le Iene documentano la vita della veggente Gisella Cardia, al centro di un caso di caratura internazionale. La signora ha aperto le porte di casa sua alle telecamere della trasmissione Mediaset, rispondendo a numerose domande.

Ha inoltre condotto l’inviato sulla collina nel corso di presunte apparizioni, permettendo di mostrare quelli che sono i suoi fedelissimi, concedendo inoltre di effettuare una tac sulla sua statuina miracolosa. La puntata di martedì 18 giugno mostra inoltre il test per capire la buona fede o meno della donna in merito al discorso dell’estasi.

Qualcosa che ha un precedente con i veggenti di Medjugorjie, testati e analizzati in tutti i modi, da più di 40 anni. Qual è il valore dell’estasi in cui cade la veggente di Trevignano ogni giorno 3 del mese alle ore 15.00 in punto?