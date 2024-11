Kylie Jenner, stivali alti e occhiali spessi: look da ufficio con un tocco glam

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Kylie Jenner

Kylie Jenner non smette mai di sorprendere, e questa volta lo fa con un outfit che mescola lo stile da ufficio al glamour più audace. La giovane imprenditrice e regina dei social ha sfoggiato un look sofisticato ma grintoso durante una recente uscita a Calabasas, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel giocare con i trend e adattarli al proprio stile unico.

Kylie Jenner: un look da ufficio che diventa high fashion

Kylie Jenner è stata avvistata mentre attraversava un parcheggio, trasformandolo in una vera passerella. Il suo outfit? Un’esplosione di tendenze. Kylie ha scelto una longuette in pelle nera dal taglio sartoriale, abbinata a stivali alti con tacco a spillo che slanciavano la figura. Sopra, ha indossato un trench coat corto e beige, chiuso in vita con una cintura che evidenziava la sua silhouette.

A completare il look, gli accessori che hanno catturato l’attenzione: un paio di occhiali spessi dal taglio geometrico firmati Miu Miu, che le hanno conferito un fascino da “sexy bibliotecaria“. Gli occhiali, insieme ai suoi anelli chunky in argento e orecchini brillanti, hanno aggiunto un tocco sofisticato e moderno. Kylie ha scelto un make-up naturale ma luminoso, con labbra sottolineate da un rossetto mauve della sua linea Kylie Cosmetics.

Fonte: IPA

E mentre il suo stile conquista i riflettori, la sua relazione con Timothée Chalamet continua a far sognare i fan: la coppia è stata vista insieme in diverse occasioni, mantenendo viva la curiosità attorno alla loro love story.

Kylie Jenner e il potere degli accessori

Kylie non si è limitata a stupire con i capi principali, ma ha dimostrato l’importanza dei dettagli. La fondatrice di Kylie Cosmetics ha aggiunto una borsa a spalla in pelle nera sempre firmata Miu Miu, impreziosita da un ciondolo a forma di orsetto tempestato di cristalli rosa, un tocco ironico e femminile che bilanciava il rigore dell’outfit.

Fonte: IPA

La sua chioma, acconciata in morbide onde con una piega voluminosa, ha ulteriormente enfatizzato il look da boss glam, mentre il video in cui si applica il lip gloss ha reso l’intero outfit ancora più personale. Kylie, del resto, sa bene come rendere ogni look un’esperienza visiva completa, trasformando il quotidiano in qualcosa di straordinario.

Kylie Jenner e la cucina che sorprende: tra normalità e lusso

Nonostante la villa da 36 milioni di dollari che chiama casa, Kylie Jenner riesce a rendere la sua cucina sorprendentemente accogliente e familiare. In una recente foto condivisa su Instagram, Kylie è stata immortalata con il secondo figlio Aire Webster, intento a chiacchierare accanto a un elegante piano di lavoro in marmo bianco. Il resto della cucina, con armadietti color crema e dettagli minimalisti, trasmette un’atmosfera inaspettatamente normale per una star del suo calibro.

Fonte: IPA

La scena è arricchita da oggetti comuni che si trovano in molte case: un set di coltelli, un frullatore, una friggitrice ad aria e un mixer per dolci, sparsi sul piano come in una qualsiasi cucina domestica. Questa semplicità è una finestra sul lato più autentico e affettuoso di Kylie, che ama cucinare per i suoi figli e per le occasioni speciali. In un episodio di The Kardashians, la Jenner ha dichiarato: “Adoro cucinare. Lo faccio per i miei figli. Mi dà tanta gioia, quindi sono qui per aiutare anche mia sorella”.

Fonte: IPA

Sebbene la cucina appaia familiare, non bisogna dimenticare che fa parte di una residenza di lusso con comfort di altissimo livello: un campo da tennis, una piscina con maxi schermo, e pareti di vetro che si aprono su un ampio patio. La semplicità degli interni, però, non sminuisce l’opulenza della villa, ma mostra un equilibrio unico tra la vita di una magnate della bellezza e quella di una madre amorevole.