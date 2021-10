Kelly Preston e John Travolta: storia del loro amore, tra gioie e tragedie

Un amore immenso, quello che legava John Travolta e Kelly Preston: 33 anni insieme, tre figli, una vita sotto i riflettori (belli, ricchi, famosi) segnata da grandi gioie ma anche immense tragedie, come la perdita del figlio Jett nel 2009. Poi la rinascita, grazie all’arrivo del piccolo Benjamin nel 2010. Infine la malattia improvvisa di Kelly, un tumore al seno che se l’è portata via in due anni. Kelly è morta il 12 luglio del 2020 ma John non perde occasione per ricordarla e ribadire il grande amore che li univa. Lo ha fatto anche questo 13 ottobre 2021, in quello che sarebbe stato il suo 59esimo compleanno.

“Buon compleanno, Kelly. Ti amiamo e ci manchi tantissimo“: con queste parole, scritte su Instagram accanto ad una bellissima foto dell’attrice, il marito e compagno di una vita John Travolta l’ha voluta ancora una volta ricordare.

John Travolta e Kelly Preston: un grande amore segnato da grandi tragedie

Erano davvero una bella coppia, Kelly Preston e John Travolta: uniti, complici, sempre sorridenti e innamorati come fosse il primo giorno. Si erano conosciuti nel 1990, fidanzati dopo pochi mesi e sposati nel 1991. Nel 1992 era nato il primo figlio, Jett, poi Ella nel 2000 e Benjamin nel 2010. Adepti di Scientology, il loro grande amore è stato costellato da immense gioie e altrettante sofferenze: insieme avevano dovuto affrontare e superare la morte del primogenito Jett, affetto da gravi problemi di salute (Sindrome di Kawasaki, o probabilmente autismo, non era mai stato specificato nel dettaglio di cosa soffrisse), deceduto nel 2009 per una brutta caduta in casa. L’atroce dolore era stato mitigato dall’arrivo di Benjamin un anno dopo.

Kelly Preston: dalle Hawaii a Hollywood

Classe 1962, Kelly Preston era originaria di Honolulu e aveva esordito a soli 16 anni come modella, complice la sua grande bellezza. Nel 1983 aveva debuttato al cinema con Dieci minuti a mezzanotte. In seguito aveva recitato in numerosi film di successo come Christine – La macchina infernale di John Carpenter, I gemelli con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger, ma anche Weekend senza il morto, Dal tramonto all’alba e Jerry Maguire, in cui aveva vestito i panni della fidanzata con Tom Cruise, Avery Bishop. Nel suo curriculum anche Innamorati cronici, Gioco d’amore, Battaglia per la Terra, Una ragazza e il suo sogno, L’ora della verità e Gotti – Il primo padrino.

Kelly Preston e John Travolta: un lunghissima storia d’amore

