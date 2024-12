Jennifer Lopez, è il suo il look più comodo delle vacanze di Natale 2024

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Quest’anno è stato il primo Natale da single per Jennifer Lopez da quando il divorzio da Ben Affleck è divenuto (quasi) realtà durante la scorsa estate. Le buone intenzioni per trascorrerlo nel miglior modo possibile, però, ci sono state tutte: la queen del pop ha festeggiato in compagnia della sua famiglia con una meritata vacanza ad Aspen. Una vacanza all’insegna della moda, e comoda, stando agli scatti rubati in circolazione.

Jennifer Lopez festeggia il Natale indossando la comodità

Orbitano sempre innumerevoli aspettative attorno ad un outfit natalizio che si rispetti. A Jennifer Lopez, però, non è importato che il suo fosse rosso, proprio come tradizione vuole, né che brillasse più di quanto lei non brilli già di luce propria. Con il divorzio da Ben Affleck sempre più vicino, la star si è fiondata ad Aspen in dolce compagnia della sua famiglia per festeggiare il Natale in tutta serenità, ed i look adottati per l’occasione sono tutti accomunati dal medesimo fil rouge: la comodità più assoluta.

A dimostrazione di ciò persino la primissima mise, quella sfoggiata la mattina del 25 per godersi un bel caffè pre-shopping: in quel caso la scelta era ricaduta su di un paio di jeans baggy, una camicia rossa in fantasia tartan, dei caldissimi UGG dotati di zeppa ed una pelliccia marrone.

Ed eccola poi augurare con un post su Instagram delle Buone Feste ad ogni suo follower, in perfetta posa accanto ad un albero di Natale illuminato e sulle note di Winter Wonderland di Bing Cosby, indossando soltanto una maglietta bianca annodata e dei pantaloni da tuta.

Fonte: IPA

La conferma di tale rilassata filosofia, poi, si è avuta con il più recente degli ensemble della showgirl: un caffè da asporto tra le mani, dei jeans larghi, un cardigan bianco e nero finemente decorato e gli stessi UGG con platform color cammello lo costituivano. Unire comodità e stile per Natale? Missione compiuta, e con che stile.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono comunque visti per Natale: i dettagli

Nonostante la separazione ufficiale alle porte, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno riunito le loro famiglie a Los Angeles per una festa di Natale anticipata qualche giorno prima di partire. L’ex coppia dei sogni è stata avvistata mentre pranzava presso la Soho House di Hollywood e, a quanto pare, ci sarebbe stato persino uno scambio di regali.

“Non è stato niente di esagerato, ma più che altro un gesto per celebrare le feste”, ha riferito una fonte a loro vicina a Page Six. “Ben e Jennifer sono rimasti amichevoli nonostante le procedure di divorzio in corso”.

Se la priorità è ovviamente stata data ai figli, l’attore ha deciso di stupire l’ex moglie puntando sull’originalità e regalando alla cantante un libro autografato da Marlon Brando scovato in una libreria di nicchia di West Hollywood. JLo sarebbe una accanita fan della star de Il Padrino, trattasi dunque di un dono pensato e denso d’affetto. Che il divorzio possa ancora essere annullato? Noi inguaribili romantici non possiamo mentire, e continuiamo a crederci.