JLo e la storia con Ben Affleck: “È il momento più bello della mia vita”

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita. Ovviamente il motivo della sua serenità è legato al ritorno nella sua vita di Ben Affleck. I due sono sempre più innamorati e non si nascondono più e sembrano intenzionati a fare sul serio dopo tanti anni di lontananza.

Come ha riportato il noto sito statunitense PageSix, la cantante non riesce a trattenere il suo entusiasmo: “Sono super felice. So che le persone si chiedono sempre: ‘Come stai? Cosa sta succedendo? Stai bene?’ Questo è tutto. Non sono mai stata meglio“. Pur non nominando mai direttamente l’attore, è chiaro che JLo stia vivendo un momento magico, con quell’uomo che le aveva regalato due anni d’amore intenso e passionale.

Dalla loro rottura nel 2004 ne è passata di acqua sotto i ponti: Jennifer ha avuto due figli da Marc Anthony e un altro grande amore, quello con Alexander Rodriguez con il quale avrebbe dovuto sposarsi a breve. Ben invece è convolato a nozze – per poi divorziare – con Jennifer Garner, e dal loro amore sono nati tre figli.

“Voglio che le persone che si prendono cura di me sappiano che sono davvero arrivata a un punto della mia vita in cui sto benissimo da sola”, ha affermato la Lopez, nonostante continui a essere paparazzata in compagnia dell’attore. Per poi precisare: “Penso che una volta che arrivi a stare bene con te stesso, ti succedono cose incredibili che non immagini mai che possano accadere di nuovo nella tua vita“.

La coppia è stata avvistata a Miami, dove hanno trascorso delle giornate super romantiche in una splendida villa da 18 milioni di dollari. E ancora baci, coccole, vacanze insieme, anche alla presenza dei figli: non c’è più alcun dubbio che i Bennifer – come erano soprannominati ai tempi della loro (prima) storia – siano tornati insieme.

“Sono felice di tutto l’amore che sto percependo attorno a me e di tutti gli auguri che mi stanno arrivando in questo moment. Voglio solo che tutti sappiano che è fantastico. È il momento più bello della mia vita“.

Sembra che il tempo per JLo e Ben non sia mai passato: affiatati e super innamorati, i due si sono concessi una giornata agli Studios di Hollywood insieme ai loro figli, con i gemelli Max ed Emme, 13 anni, figli di Jennifer Lopez, e Samuel, 9 anni, terzogenito di Ben Affleck.