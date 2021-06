Isola, Damante contro lo show: frecciatina a Ilary Blasi

editato in: da

Andrea Damante commenta la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e lancia una frecciatina a Ilary Blasi dopo l’ultima puntata dello show. Ospite nello studio della trasmissione, il dj ed ex tronista avrebbe dovuto parlare dell’amico Ignazio Moser, fra i concorrenti di questa edizione.

La sua presenza, annunciata sulla pagina Instagram dell’Isola dei Famosi, era molto attesa, al pari di quella di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Da subito però molte cose sono apparse differenti rispetto alle precedenti ospitate. Andrea infatti si è seduto in prima fila fra il pubblico e non nelle poltroncine riservate agli ospiti.

Il suo intervento è arrivato dopo due ore dall’inizio della semifinale quando Ilary Blasi ha svelato a Ignazio Moser, in collegamento dall’Honduras, la sua presenza. “Ignazio, qui ho Andrea Damante per te. È venuto a sostenerti”, ha detto la conduttrice. “Io sto benissimo, come stai tu? Mi sembra bene – ha esordito il dj, rivolgendosi all’amico -. Non hai idea cos’è successo in Italia e al mio telefono quando il ragazzo ti ha appoggiato la macchinetta sulla testa. Si è parlato più dei tuoi capelli che del Covid. Però stai da Dio, fratello, veramente. E complimenti perché quando mi hai chiesto se dovevi andare all’Isola, perché ne abbiamo parlato, ti dico io che hai fatto una figura incredibile. È giusto così, te lo meritavi. Ti aspetto. Siamo carichi”.

Dopo il breve saluto però Andrea non ha più preso parola. La puntata è stata ricca di colpi di scena, segnati non solo dalla lite fra Andrea Cerioli e Valentina Persia, ma anche dalle lacrime di Ignazio Moser che si è commosso per il messaggio del padre. L’amico però non ha più commentato e poco dopo, terminato lo show, ha lanciato una frecciatina.

Damante ha fotografato lo studio dell’Isola dei Famosi, aggiungendo l’orario (mezzanotte e mezza) e ha scritto: “Due parole!”, senza nascondere l’evidente fastidio per non aver avuto la possibilità di intervenire di più.