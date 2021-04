Isola, Elettra Lamborghini attacca Valentina Persia e svela chi vincerà

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Elettra Lamborgini critica Valentina Persia e svela chi vincerà l’Isola dei Famosi secondo lei. L’opinionista del reality condotto da Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato dei concorrenti dello show in onda su Canale Cinque. Fra i più discussi c’è proprio la comica, spesso al centro di scontri e liti.

“Valentina Persia è troppo agitata – ha svelato in un’intervista al settimanale Oggi -. Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni forti”. L’opinionista ha le idee chiare anche per quanto riguarda Roberto Ciufoli, attore ed ex componente della Premiata Ditta: “Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli attributi. Evidentemente c’è gente cui non importa delle figuracce”.

Elettra invece non si è voluta sbilanciare riguardo Gilles Rocca: “Lui è un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”. L’ereditiera e cantante ha poi parlato di altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, come Beatrice Marchetti, la modella che, dopo l’eliminazione, sta vivendo la sua esperienza in solitaria su una spiaggia. “È una ragazzetta qualunque. Non lascerà traccia”, ha detto.

La Lamborghini invece si è detta dispiaciuta per l’addio prematuro di Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi. La conduttrice infatti ha lasciato il reality a causa di un infortunio all’occhio. “Mi dispiace per il suo ritiro – ha spiegato, mentre non ha espresso nessun rimpianto per Daniela Martani -. È un bene che se ne sia tornata a casa”.

Infine Elettra ha svelato chi vincerà l’Isola dei Famosi secondo lei. L’ereditiera è convinta che ha trionfare nel reality ambientato in Honduras sarà Andrea Cerioli, ex gieffino ed ex tronista, star di Instagram, fidanzato con Arianna Cirrincione. “Pensava di essere in vacanza alle Maldive – ha ironizzato la Lamborghini -. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette”.