Isola, la rabbia di Gilles Rocca e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Scontri, nuovi arrivi e lacrime: la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è stata ricca di momenti cult. Ilary Blasi, come sempre, è riuscita a tenere il polso della situazione in modo eccellente, attivando dinamiche interessanti e mostrando tutto il suo talento come conduttrice.

Scopriamo i momenti cult della puntata e le pagelle ai protagonisti dell’Isola.

I QUATTRO NUOVI NAUFRAGHI – Arrivati per portare un po’ di pepe sull’Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera e Matteo Diamante si sono dimostrati da subito all’altezza delle aspettative, sfidando gli altri concorrenti. Spirito di competizione e grinta: hanno rubato il fuoco agli altri naufraghi e promettono scintille. Soprannominati da Ilary Blasi come “Gli Arrivisti”, potrebbero riservare grandi sorprese. In particolare Matteo Diamante nel corso della puntata non si è risparmiato, dimostrando di aver studiato bene i compagni di avventura e di essere pronto a dare battaglia. VOTO: 8.

GILLES ROCCA – Eletto leader dai naufraghi, convince sempre meno per i suoi atteggiamenti spesso aggressivi. Durante l’ultima puntata non ha accolto molto bene i nuovi arrivati sull’Isola, riservando un trattamento poco carino a Rosaria Cannavò che l’aveva criticato poco prima di sbarcare in Honduras. “Gilles, su di te ne hanno dette tante. Manuela ha detto che sei arrogante e anche spocchioso. Confermi?”, ha chiesto la Blasi, rivolgendosi al concorrente. “Sì, è vero. Sono un pezzo di me*** – ha replicato lui, infastidito -. Il peggio dei peggio. Sono anche permaloso”. Una reazione piuttosto dura, aggravata dal fatto che Gilles non ha lasciato parlare Rosaria. Quando la naufraga ha provato a intervenire infatti l’ha zittita. “Ha chiesto a me, scusa cara”, ha detto, poi, cercando di impedirle di parlare, ha fatto il verso del cane. La fame di sicuro gioca brutti scherzi, ma un’aggressività così marcata risulta fastidiosa. Un vero peccato, visto che Gilles avrebbe molto da offrire allo show. VOTO: 3.

MYREA e VERA GEMMA – Dopo la partenza di Elisa Isoardi, l’amicizia fra le due donne sembra finita. Peccato, visto che le Amazzoni, con la loro forza e la capacità di sostenersi a vicenda, avevano dato un bellissimo esempio di unione fra le donne. L’idillio però sembra essersi spezzato e il gruppo si è schierato contro Vera, portando Myrea dalla sua parte. La ragazza infatti ha chiuso i rapporti con l’attrice: “Io credo che mi abbia mentito più volte, dicendo che Valentina mi ha scimmiottata, che altri mi hanno parlato dietro, tutte cose che si sono rivelate non vere – ha detto -. Mi dispiace, ma io con Vera ho chiuso”. Una scelta che ha intristito molto la. Gemma: “Non me lo aspettavo, ma io continuo a volerle bene, so che ci sono dei nervosismi”, ha concluso. Ci dispiacerà non vederle più insieme. VOTO: 4.

VALENTINA PERSIA – Finalmente la comica ha mostrato il suo lato più dolce e materno, sciogliendosi in lacrime di fronte alla lettera bellissima dei suoi figli, i gemelli Carlotta e Lorenzo. I piccoli hanno incoraggiato la mamma, chiedendole di vincere per loro e ammonendola con un “non ti arrabbiare e dire le parolacce”. La comica si è commossa ascoltando le parole dei piccoli, svelando tutta la sua dolcezza: “Mi mancano, mi mancano tantissimo – ha confessato -. Mamma è qui per voi, come tutte le mamme che devono lavorare per i propri figli, vi amo, siete la mia vita, vi penso sempre”. VOTO: 7.