Isola, le lacrime di Ignazio Moser e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Grandi emozioni nella semifinale dell’Isola dei Famosi con i concorrenti che si sono giocati il tutto per tutto, fra lacrime e liti in diretta. A commuoversi è stato soprattutto Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, che ha raccontato il rapporto con il padre, ma anche Beatrice Marchetti, che ha vissuto gran parte di questa avventura in solitaria. Scontro fra Andrea Cerioli e Valentina Persia, mentre Isolde Kostner è stata eliminata.

Scopriamo insieme i momenti più emozionanti e le pagelle ai protagonisti dell’Isola dei Famosi.

IGNAZIO MOSER – Dopo il GF Vip in cui aveva iniziato una love story con Cecilia, sorella di Belen Rodriguez, Ignazio si racconta con grande trasparenza all’Isola dei Famosi. Il reality di Ilary Blasi ha consentito al pubblico di conoscerlo meglio anche nei suoi momenti di fragilità. Così Ignazio si scioglie in lacrime di fronte al messaggio del padre. “Non me lo aspettavo proprio perché eravamo stati chiari prima di venire qui e lui aveva detto di non voler essere coinvolto – ha confessato -. Anche se magari non siamo sempre andati d’accordo, però lui è il mio papà è sempre stato e sarà per sempre il mio esempio”. Questa nuova versione di Ignazio, lontano dalle foto patinate di Instagram, ci piace. VOTO: 8.

BEATRICE MARCHETTI e ISOLDE KOSTNER – Entrambe sono entrate in punta di piedi nel reality, accusate spesso di non lasciarsi coinvolgere dalle dinamiche del gruppo, di essere solitarie e silenziose. Alla fine però Isolde e Beatrice si sono rivelate le grandi protagoniste dell’Isola. Forti, intraprendenti e determinate, due lady di ferro che, a modo loro, hanno conquistato il pubblico. Beatrice, dopo settimane in solitaria, ha ottenuto il pass per la finale votata dai telespettatori che hanno apprezzato la sua forza. Isolde lascia con il sorriso: “Sono felice di tornare a casa dai miei figli e da mio marito, contentissima, mi mancano molto”. VOTO: 9.

VALENTINA PERSIA e ANDREA CERIOLI – Scintille fra i due concorrenti nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi con una lite che, fra accuse e parolacce, si poteva evitare. La stanchezza e la fame giocano brutti scherzi, così durante la puntata Andrea e Valentina si attaccano senza esclusione di colpi. A gettare benzina sul fuoco Gilles Rocca che si inserisce nella conversazione per criticare la Persia. Polemiche sterili e una scena evitabile in una semifinale. VOTO: 5.