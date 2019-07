Incorvaia-Sarcina, la verità di Riccardo Scamarcio sul tradimento

editato in: da

Ancora caos attorno al triangolo amoroso formato da Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Stavolta, però, è il bell’attore a dare la sua versione dei fatti.

Sembrerebbe il copione più comune dell’estate (e non solo): lei che lo tradisce con il suo migliore amico, distruggendo in un colpo solo un matrimonio e un’amicizia solida. Ma, a quanto pare, le cose non sarebbero andate proprio così stavolta. Nonostante le dichiarazioni di Francesco Sarcina, che ha accusato Clizia Incorvaia di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, e la reazione della bella influencer, che sembrerebbe far pensare che sia andata così, la verità potrebbe essere un’altra. Quella rivelata dall’attore pugliese ad un amico, e poi svelata al pubblico da Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi.

“È una storia che non sta né in cielo né in terra! Inventata di sana pianta da Clizia”, così Scamarcio ha commentato l’intera vicenda. Dopo la bomba lanciata sul presunto tradimento ai danni del frontman de Le Vibrazioni, aveva preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sui fatti, standosene in disparte e aspettando che passasse la bufera prima di poter dire la sua. Ora, quel momento sembra essere arrivato, così pure come la verità dell’attore sull’intera vicenda.

Questa la confessione fatta al suo amico:

Devi sapere che Clizia era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. Ci capivamo al volo, avevamo le stesse passioni ed eravamo in grado di anticipare l’uno le azioni dell’altro. La Incorvaia non tollerava il nostro affetto e ha deciso di farmela pagare. È stata lei, a causa della sua gelosia patologica, a creare tutto questo casino rivelando a Francesco una passione che tra me e lei non si è mai consumata. Se la sua intenzione era quella di uccidere per sempre un’amicizia devo dire che non avrebbe potuto trovare modo migliore per farlo.

Nulla di vero tra Riccardo Scamarcio e Clizia Incorvaia, che avrebbe così deciso di distruggere il suo matrimonio (in crisi già da qualche tempo) e togliere all’ex marito Francesco uno dei suoi affetti più cari, quello che in molte occasioni deve averla lasciata in secondo piano. Non un tradimento quindi, ma una vendetta. Ma ai danni di chi? Dell’attore pugliese o del frontman de Le Vibrazioni?