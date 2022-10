“L’incontro di oggi è speciale”: Lorella Cuccarini racconta un’amicizia importante

Fonte: ANSA Lorella Cuccarini, l'intervista a un amico speciale

Lorella Cuccarini ci ha abituato alle sue belle e speciali interviste social: ormai da tempo, infatti, condivide tramite YouTube delle profonde chiacchierate con personaggi del mondo dello spettacolo con cui lei molto spesso ha collaborato. E anche l’ultima è dello stesso tenore, come lei stessa ha spiegato in un post Instagram in compagnia del nuovo protagonista del suo format Un caffè con. Un’amicizia importante con uno dei ballerini e coreografi italiani più famosi: Luca Tommassini.

Lorella Cuccarini, lo scatto e la chiacchierata con Luca Tommassini

Una bella amicizia che traspare anche solo dagli scatti su Instagram che vedono insieme Luca Tommassini e Lorella Cuccarini. Quel genere di foto, scherzose e scanzonate, che raccontano molto solo a guardarle. Quelle che l’insegnante di Amici e showgirl ha pubblicato sul suo profilo social sono la dimostrazione di un legame profondo e vero. A fare da contorno anche le parole che ha scelto per descriverle l’amicizia e per annunciare l’intervista con Luca Tommassini: “Eccoci qui: ci conosciamo da quando eravamo ragazzi e siamo sempre stati amici – si legge -. Insieme abbiamo realizzato alcuni dei lavori più belli della nostra carriera. La distanza e il tempo non ci hanno mai diviso”.

Poi Lorella ha voluto dire due parole anche sulla loro chiacchierata, nel format Un caffè con che lei stessa porta avanti nel suo canale YouTube e che nel tempo l’ha vista intervistare personaggi con cui ha condiviso il percorso professionale, come Marco Columbro o Manuel Franjo.

“L’incontro di oggi è speciale – ha aggiunto la showgirl a corredo degli scatti -, perché alla fine siamo sempre noi: Luca e Lory. Sul mio canale YouTube, non perdete un’intervista speciale a Luca Tommassini. Ti voglio bene Luca, lo sai”.

Una chiacchierata che li ha portati lungo il viale dei ricordi, dalle prime lezioni di tip tap – che Lorella ha dato a Luca Tommassini – al suo viaggio negli Stati Uniti, fino alle tante star con cui ha lavorato come Prince, Madonna, Whitney Houston e Diana Ross raccontando tanti aneddoti speciali.

Dal video emerge una grande amicizia che li lega, oltre al profondo amore che Luca Tommasini prova per il suo lavoro.

Luca Tommassini, la sua incredibile carriera

Una carriera incredibile: è quella di Luca Tommassini che è un vero e proprio simbolo della danza di tutto il mondo. Ballerino e coreografo ha lavorato con alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Ma ha anche lavorato come direttore artistico di diversi programmi famosi come X Factor e Amici di Maria De Filippi.

I suoi inizi nel mondo della danza hanno preso il via dalla scuola di danza di Enzo Paolo Turchi, Luca Tommassini aveva nove anni. Solo tre anni dopo ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione. E il resto è storia, che lo ha visto dare vita al suo talento in tanti settori artistici diversi compresi il cinema, il teatro e i videoclip.

Una carriera eccezionale di cui lui ha parlato molto nell’intervista su YouTube con Lorella Cuccarini, raccontando aneddoti speciali che vedono come protagonisti alcune delle star più famose del mondo dello spettacolo.