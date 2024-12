Fonte: IPA Ilary Blasi

Un tempo più lento, con lunghe giornate dedicate alla famiglia e ai nuovi progetti che stanno prendendo forma. Certamente Ilary Blasi è una donna nuova, che si è lasciata finalmente alle spalle un passato doloroso e che oggi è pronta a tornare per raccontare una parte di sé che il pubblico ancora non conosce. L’esperimento di Unica su Netflix ha funzionato e quindi si replica ma stavolta si cambia formula. Il nuovo documentario è più incentrato sulla sua figura e, non a caso, prende pure il suo nome. E, ora che tutto è un ricordo che fa meno male, è tornata a parlare del suo ex Francesco Totti.

Ilary Blasi sul ritorno di fiamma con Francesco Totti

Le sue attenzioni sono tutte rivolte verso il nuovo documentario di Netflix in uscita il 9 gennaio. “Racconto chi sono davvero. Non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo”, ha spiegato sulle colonne di Grazia, dove si è raccontata in molteplici delle sue sfaccettature. C’è spazio per parlare anche del suo ex marito Francesco Totti, dal quale si è separata in maniera dolorosa nel 2022 dopo che, in prima battuta, entrambi avevano smentito il divorzio.

Sono stati una coppia bellissima, un sogno per tutti quelli che li hanno amati per anni e che non si aspettavano un epilogo di questo tipo. Ma si sa, la vita è imprevedibile e spesso ci mette di fronte a delle evidenze alle quali non avremmo mai pensato. Eppure, c’è ancora chi pensa alla possibilità di un ritorno di fiamma: “La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora”, ha spiegato Ilary Blasi, che esclude categoricamente il recupero del suo matrimonio. Entrambi hanno infatti voltato pagina. L’ex Capitano della Roma fa coppia fissa con Noemi Bocchi mentre lei ha ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Müller, con il quale ha anche trascorso le feste.

Il rapporto con Bastian Müller e coi suoi figli

Del suo attuale compagno, Bastian Müller, parla davvero pochissimo. Li vediamo spesso insieme nelle sue stories, tra un viaggio e l’altro e poca quotidianità, ma la loro storia d’amore procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti nella lounge di una compagnia aerea e da quel momento non si sono più lasciati. Erano i mesi successivi alla separazione da Francesco Totti, quelli in cui il clamore mediatico aveva travolto la sua famiglia, ma il desiderio di ricostruire la sua vita è stato più forte di tutto. Oggi è serena sotto tutti i punti di vista e finalmente padrona del suo tempo, anche sul lavoro.

Coi suoi figli, invece, di certo non è una mamma chioccia e, ora che i maggiori sono praticamente adulti, si dice anche severa: “Sono schietta e diretta. Vado contro i miei figli se sbagliano”, ha dichiarato, mentre per la minore – Isabel – ha denunciato il suo ex Francesco Totti per abbandono di minore. Lui si è detto estraneo alla vicenda e ha replicato di aver lasciato la bambina regolarmente con la baby sitter. Il caso si risolverà comunque nelle sedi oppurtune.