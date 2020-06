Il Cantante Mascherato, indiscrezioni sullo show della Carlucci. Svelato il primo giurato

editato in: da

Prime indiscrezioni su Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci, già confermato nel palinsesto per la prossima stagione televisiva: secondo i rumors ci sarebbe già una trattativa in corso tra la Rai e Teo Mammuccari, che lo vorrebbe come giurato nella nuova edizione dello show.

Il programma, condotto magistralmente da Milly Carlucci, aveva visto la vittoria proprio del presentatore, che aveva indossato la maschera del Coniglio. Il talent è stato uno dei più amati e seguiti degli ultimi tempi: visto il suo enorme successo tornerà in onda a gennaio con delle sorprese, come ha confermato la stessa presentatrice a Domenica In.

A parlare dell’arrivo di Mammuccari all’interno del talent show è TvBlog, che in esclusiva ha annunciato questo nuovo ingresso nel cast della trasmissione. Il presentatore andrebbe dunque ad affiancare gli altri giudici, già confermati dai vertici della rete ammiraglia.

“Pare che la produzione del programma – si legge su Tv Blog – abbia deciso di chiamare Teo Mammuccari anche nella seconda serie del Cantante mascherato, offrendogli il ruolo di giurato. Cambierebbe dunque parzialmente la giuria di questa trasmissione con l’ingresso di Mammuccari, mentre appaiono confermati Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo“.

Non si sa nulla invece su Ilenia Pastorelli: al momento infatti non è assicurata la sua presenza nel talent show di Milly Carlucci.

Sicuramente per la conduttrice sarà una stagione entusiasmante e ricca di impegni: prima della messa in onda de Il Cavaliere Mascherato, a settembre tornerà in tv con Ballando con le Stelle, recuperando l’edizione saltata la scorsa primavera a causa dell’emergenza sanitaria.

Fra i concorrenti del programma ci sarà anche Alessandra Mussolini, che ha confermato all’Adnkronos l’indiscrezione che circolava da qualche tempo. “È ancora tutto in via di definizione – ha confessato, parlando anche delle sue doti di ballerina -. Vedremo credo che sorprenderò anche me stessa, ce la metterò tutta come faccio sempre”.

Nel cast di Ballando con le stelle anche tanti altri volti noti, da Tullio Solenghi a Lina Sastri, passando per Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano. Inoltre parteciperanno alla trasmissione Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Daniele Scardina, pugile e fidanzato di Diletta Leotta. Scenderà in pista anche Costantino Della Gherardesca, conduttore di Pechino Express.