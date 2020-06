Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini: “Ho detto no al GF Vip”

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

Alessandra Mussolini sarà a Ballando con le Stelle e svela di aver detto no al Grande Fratello Vip. Dopo lo stop della Rai, il programma condotto da Milly Carlucci tornerà in tv con un cast che promette tante sorprese e grandi emozioni. Fra i concorrenti del programma anche la Mussolini che ha confermato all’Adnkronos l’indiscrezione che circolava da qualche settimana. “È ancora tutto in via di definizione – ha confessato, parlando anche delle sue doti di ballerina -. Vedremo credo che sorprenderò anche me stessa, ce la metterò tutta come faccio sempre”.

La Mussolini ha poi svelato di aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini che l’aveva contattata per entrare nella casa del GF Vip. Il reality infatti ripartirà alla fine dell’estate dopo il grande successo dell’ultima edizione e il conduttore ha già promesso che ci sarà un cast di famosissimi. ”Dopo il lockdown e la situazione tragica che abbiamo vissuto – ha spiegato – chiudersi di nuovo dentro una casa è un po’ troppo vuoi la libertà e vuoi uscire. Fermo restando che Signorini è stato carinissimo, dopo un lockdown farne un altro, con tutta la buona volontà, non gliela posso fa’!”.

Nel cast di Ballando anche tanti altri volti noti, da Tullio Solenghi a Lina Sastri, passando per Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano. Inoltre parteciperanno alla trasmissione Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Daniele Scardina, pugile e fidanzato di Diletta Leotta. Scenderà in pista anche Costantino Della Gherardesca, conduttore di Pechino Express. “Per intrattenervi, per farvi sorridere con me, o volendo anche ridere di me, farò il ballerino nel leggendario programma di Milly Carlucci – aveva annunciato lui su Instagram -. Ovviamente organizzerò per voi dei balletti epocali, dove raggiungeremo nuove frontiere televisive, senza alcuna vergogna”.

Entusiasta anche Barbara Bouchet: “Stavolta mi ha convinta – aveva spiegato parlando di Milly Carlucci -. Mi ha rassicurata dicendomi che tante altre artiste della mia età hanno fatto quest’esperienza […] Milly è una donna eccezionale, una vera signora della televisione, fa sentire protetti i suoi concorrenti. […] Penso che mi divertirò parecchio. Per natura ho un carattere piuttosto facile. Non amo le liti e tendo ad andare d’accordo con tutti”.