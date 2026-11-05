Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini aspettano il secondo figlio: “Non potevamo far giocare Gabriele da solo”

Un carosello in bianco e nero, tutti e tre in denim e una didascalia ironica: per il piccolo Gabriele sta per finire il tempo dei giochi in solitaria

IPA Ignazio Boschetto

Gabriele ha poco più di un anno e sta per perdere il monopolio dei giochi. Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo, e Michelle Bertolini aspettano il secondo figlio e lo hanno annunciato con un post condiviso sui due profili Instagram: “Non potevamo far giocare Gabriele da solo. Presto saremo in 4”.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini aspettano il loro secondo figlio: l’annuncio

Il carosello si apre con uno scatto in bianco e nero, tutti e tre in denim: lui ha Gabriele in braccio, lei appoggia la mano sulla pancia. Le foto sono accreditate a Catherine Angillieri Studio, lo stesso studio che aveva firmato gli scatti del pancione prima della nascita del primogenito. In poco più di un’ora il post ha raccolto quasi 30mila like e circa 1.400 commenti, oltre a 323 repost. I primi commenti sono tutti auguri e cuori.

Con il primo figlio l’annuncio aveva avuto un colpo di scena. Ad aprile 2025 Michelle Bertolini aveva dedicato il post sulla gravidanza a una bambina: “Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca”. A fine mese la morfologica ha ribaltato tutto: era un maschio e si sarebbe chiamato Gabriele.

La coppia lo aveva raccontato proprio su Instagram con una didascalia scherzosa: il piccolo “inizia a farci scherzetti prima di nascere”. Tra i commenti era spuntato quello della mamma di Ignazio Boschetto, Caterina: “rifarò la sciarpina azzurra”. Stavolta nessuna indicazione né sul sesso né sulla data del parto, e visti i precedenti noi non scommetteremmo un centesimo.

Dalle chiavi di casa alle nozze

I tempi li aveva messi a verbale Ignazio Boschetto in un messaggio alla moglie: le chiavi di casa dopo una settimana, la proposta di matrimonio dopo un mese e mezzo. Poi la postilla: “Siamo due pazzi, è vero”. Il sì è arrivato il 12 settembre 2024, con rito civile nel Comune di San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, davanti alla sindaca Marilena Pillati, che celebrava il suo primo matrimonio da sindaca. Lei in pizzo bianco con un abito su misura dell’atelier bolognese Tosca Spose, lui in doppiopetto blu. Tra gli invitati, Il Volo al completo. Una seconda cerimonia è seguita sul lago di Como.

Michelle Bertolini, nata a Caracas, è imprenditrice che si occupa di ristorazione e vino. Da ragazza ha giocato a tennis a livello agonistico e nel 2013 ha ottenuto il titolo di Miss Venezuela International.

Gabriele, dalla nascita al primo compleanno

A fine agosto 2025 un’altra foto con il pancione e la didascalia “Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia”. Gabriele è nato a settembre e i genitori lo hanno presentato con una story: un palloncino trasparente pieno di palloncini azzurri e la scritta “Benvenuto Gabriele”, accompagnata da “A casa con il nostro piccolino”.

A giugno la famiglia ha condiviso gli scatti fatti a Caracas, in Venezuela, il Paese d’origine di Michelle Bertolini. A inizio settembre Gabriele ha compiuto un anno e i genitori hanno pubblicato le foto della festa, a cui hanno partecipato anche Piero Barone e Gianluca Ginoble.

La dedica: “Sei la benedizione più grande di mamma e papà”. Il World Tour 2026-2027 de Il Volo, intanto, ha date in calendario almeno fino a ottobre 2027.