La lunga storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara si è conclusa e tra i due i rapporti sono molto tesi. Da mesi, infatti, i due ex coniugi si danno battaglia in Tribunale e sui media, accusandosi a vicenda di diverse malefatte. La conduttrice televisiva, in particolare, avrebbe denunciato l’ex compagno per violenza di genere e avrebbe deciso anche di sfrattarlo dalla loro villa di Santa Barbara con l’aiuto della polizia. Il calciatore, invece, non pagherebbe gli alimenti delle due figlie avute dall’ex moglie e avrebbe chiesto la loro custodia.

Nelle ultime ore, però Mauro Icardi avrebbe subito un duro colpo nella sua battaglia legale contro Wanda Nara, uno dei suoi migliori amici, Marcelo, avrebbe testimoniato contro di lui di fronte alle autorità giudiziarie.

Mauro Icardi, la testimonianza dell’amico

Wanda Nara ha chiuso la sua relazione con Mauro Icardi e, adesso, sembra molto innamorata del suo nuovo fidanzato L-Gante, rapper a cui sarebbe legata da ben tre anni, come da lei stesso dichiarato. Il nuovo rapporto amoroso della conduttrice televisiva avrebbe mandato su tutte le furie Mauro Icardi che, secondo i rumors, sarebbe legato a una bellissima donna.

Tornato in Argentina dalla Turchia, a seguito di un brutto infortunio che ha chiuso la sua stagione calcistica, lo sportivo avrebbe deciso di soggiornare nella villa della coppia a Santa Barbara che sarebbe stata però assegnata a Wanda Nara dopo la loro separazione. La conduttrice televisiva, quindi, avrebbe deciso di sfrattare con forza l’ex marito, facendo intervenire nella notte del 30 novembre scorso anche la polizia.

Proprio sulle vicende di quella notte, avrebbe reso testimonianza, di recente, Marcelo, un caro amico del calciatore come riportato da alcuni giornalisti nel programma televisivo A La Tarde e da Pronto. Secondo le ultime indiscrezioni, però, le dichiarazioni dell’uomo vicino a Mauro Icardi avrebbe, in realtà, remato contro di lui.

Marcelo, infatti, avrebbe affermato di aver prestato la sua casa allo sportivo nella notte in cui è stato sfrattato dalla sua villa a Santa Barbara ma, essendo Mauro Icardi destinatario di un ordine di restrizione che gli impone di tenersi a minimo 300 metri di distanza da Wanda Nara, le autorità giudiziarie starebbero controllando se la casa dell’amico si trovi effettivamente a tale lontananza da quello della conduttrice televisiva.

Se così non fosse la testimonianza di Marcelo incastrerebbe Mauro Icardi, provando che lui non abbia rispettato l’ordine restrittivo a suo carico: “Il suo amico Marcelo è andato a testimoniare e ora la Giustizia sta indagando se Icardi abbia violato l’esclusione dei 300 metri che aveva rispetto all’abitazione di Wanda Nara… Il giorno in cui lo portarono via da quel posto, andò a casa di Marcelo. Adesso stanno indagando se si trova a meno di quella distanza”.

Il giornalista Martín Candalaft ha sottolineato il rapporto stretto esistente tra i due amici: “Icardi viene cacciato, lo portano fuori di casa ma in realtà non lascia il Paese. Resta a Santa Barbara… È un ottimo amico. In diverse occasioni lo ha aiutato a fuggire dai media”.

Wanda Nara, le chat del tradimento

Da alcune settimane impazzano le indiscrezioni di un possibile tradimento di Wanda Nara con Keita Balde ai danni di Mauro Icardi, un’eventualità che sarebbe stata confermata anche da Simona Gualtieri, moglie di lui. Adesso, dopo molte indiscrezioni, sarebbero state rese pubbliche le chat WhatsApp con i messaggi che i due ex coniugi si sarebbero inviati quando il calciatore avrebbe scoperto questa relazione extraconiugale della moglie.

Dapprima Mauro Icardi avrebbe chiesto spiegazioni alla conduttrice televisiva: “Dimmi tutto… Senza bugie, dimmi tutto… Dimmi cosa hai fatto… Che cosa hai fatto in bagno, Wanda?”, che avrebbe risposto ricordando al marito la sua presunta scappatella con China Suárez: “Ti ci sono voluti 3 mesi per dirmelo”.

In seguito il calciatore, dopo averle mandato una foto di Keita Balde nella loro casa, le avrebbe scritto: “A casa mia. Non ci posso credere… Perché? Dio… perché. Non merito questo. Perché?”.

Wanda Nara, allora, avrebbe ribadito al calciatore la sua volontà di separarsi: “Mauro, voglio dirti che mi dispiace molto, per questo mi voglio separare questa volta, oggi sento che questa convinzione è più forte dopo tutto quello che è successo. È meglio per te, per me e per i ragazzi, che tu capisca che quando succedono queste cose, il momento è quello migliore… Oggi la mia relazione non è più quella di prima, quella che voglio. Mi fa molto male ed è davvero così, credimi, mi fa male l’anima”.