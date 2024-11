Mauro Icardi dopo Wanda Nara, chi è la sua nuova presunta fiamma Angela Burgos

Fonte: Getty Images Mauro Icardi

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno vissuto una storia d’amore travolgente che, però, adesso sembra essersi irrimediabilmente conclusa. L’ex coppia, infatti, avrebbe già avviato le pratiche per il divorzio, non senza l’insorgere di diversi conflitti tra di loro. Tra i due, lo sportivo sembrava essere quello più legato, ancora, al vincolo matrimoniale, mentre la showgirl ha ammesso, nelle ultime settimane, di aver già voltato pagina e di essersi fidanzata nuovamente con il rapper L-Gante.

Adesso, però, secondo le ultime indiscrezioni sembra che anche Mauro Icardi abbia una nuova relazione con una nota avvocatessa colombiana: Angela Burgos, che lo segue professionalmente anche nella sua causa legale contro l’ex moglie.

Mauro Icardi, il presunto flirt con Angela Burgos

La storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha vissuto diversi alti e bassi nel corso degli anni, tanto da sembrare davvero inossidabile e pronta ad affrontare ogni difficoltà. Ma, negli ultimi tempi, una profonda crisi li ha portati alla decisione di separarsi. Una scelta, però, che sarebbe stata presa, in un primo momento, non con grande serenità dal calciatore, che non avrebbe nemmeno apprezzato che l’ex moglie abbia deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo fidanzato e sia partita con lui per un viaggio in Brasile, lasciando con una nuova tata le loro bambine.

Mentre da un lato Mauro Icardi sarebbe pronto, quindi, a una battaglia legale per ottenere la custodia delle figlie, avute dalla showgirl, dall’altro, secondo gli ultimi rumors, anche lui avrebbe intrapreso una nuova relazione amorosa. La donna che avrebbe conquistato il cuore del calciatore sarebbe Angela Burgos, suo difensore nella causa di divorzio da Wanda Nara, come rivelato dal giornalista argentino Luis Bremer e riportato dalla Gazzetta dello Sport.

I due si sarebbero incontrati per la prima volta in un bar: “La prima volta che si incontrarono andarono in un bar di pomeriggio. È stata lei a dire a Mauro che in nessun caso avrebbe dovuto presentarsi in udienza davanti a un’insinuazione o a un caso di presunta violenza di genere”.

Dopo l’esplosione dei rumors sul suo conto, però, Angela Burgos si sarebbe affrettata a smentire le voci: “Lavoro sempre con uomini, sono una donna single. Non ho in mente qualcuno in questo momento. Icardi è un uomo attraente, molto colto, un gentiluomo, ma in questo momento penso ad altro”.

Chi è Angela Burgos?

Secondo le ultime indiscrezioni, adesso a fianco di Mauro Icardi ci sarebbe Angela Burgos, suo difensore nella causa di divorzio da Wanda Nara. La professionista avrebbe 35 anni e sarebbe di origini colombiane. Nel suo Paese d’origine Angela Burgos avrebbe condotto i suoi studi, portati avanti poi anche in Germania e Argentina, dove si è specializzata in psicologia forense e diritto della famiglia. Nel Paese sudamericano è piuttosto nota, non solo perché a capo di uno studio legale piuttosto rinomato, a cui si è rivolto anche il calciatore, ma anche perché è protagonista di un programma televisivo ad argomento giuridico: Inocentes & Culpables.

Della vita privata della professionista poco è noto, a parte il fatto che sia mamma della piccola Sofia.