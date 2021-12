I regali di Natale dei vip più costosi

Regali di Natale, le idee per doni last minute

Il Natale, oltre che a essere tradizionalmente un momento di aggregazione, gioia e convivialità, è anche un periodo che vede protagonisti… i regali! Tra carte sfavillanti, nastri di raso e biglietti riportanti dediche cariche di affetto, il contenuto dei doni che si ricevono è sempre oggetto di curiosità e stupore.

A destare particolare interesse sono, senz’ombra di dubbio, gli sfarzosi doni che si scambiano i vip, disposti (e possibilitati) a spendere cifre da capogiro per render felici i propri affetti. Un esempio? Victoria Beckham, che nel 2009 spese un milione di euro in regali… molti dei quali destinati a se stessa! Tra i vari “pensieri”, attirò particolarmente l’attenzione il Rolex Gmt Ice regalato al marito, costato la bellezza di 400 mila euro… alla faccia di quando si dice che “conta il pensiero”!

L’ex posh spice non è tuttavia l’unica ad aver ecceduto in “regali folli”! La lunga lista vede anche la presenza di Paris Hilton che, nel Natale 2008 decise di regalarsi una Bentley rosa dal sobrio cruscotto tempestato di diamanti, per un valore di 250 mila euro.

La talentuosa Beyonce, invece, nel 2010, ha fatto trovare al marito, sotto l’albero, una Bugatti Grand Sport da due milioni di dollari. Lui, dal canto suo, l’ha sorpresa con ben 350 mila dollari di borse Hermes, rigorosamente acquistate nella boutique ubicata a Manhattan sulla Madison Avenue.

Tra le star che non hanno di certo frenato la propria generosità, troviamo anche Kanye West, che all’ormai ex moglie Kim Kardashian nel 2017 regalò un pacchetto contenente un peluche di Topolino, un buono Amazon e uno Netflix, degli auricolari Apple e calzini Adidas. A prima vista sembrerebbe un regalo qualunque, ma la sorpresa era naturalmente dietro l’angolo: in un altra scatola erano contenuti i titoli azionari di tutte le aziende appena nominate, per un valore totale di circa 200 mila dollari.

Anche le star italiane non badano a spese. Tra questi non mancano i Ferragnez, la cui serie ha debuttato questo mese su Amazon Prime Video. Nel 2018, Chiara Ferragni regalò a Fedez un anello in oro bianco e diamanti di Cartier, quotato 10.700 euro. La coppia, inoltre, è solita trascorrere le feste natalizie in resort da sogno, circondati dagli affetti famigliari: nel 2019 i due hanno pernottato in un lussuoso hotel sulle Dolomiti, mentre nel 2020 in una villa privata sulle sponde del Lago di Como.

Un altro esempio è Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonis, ora chiacchieratissima opinionista del Grande Fratello VIP, nel 2019 aveva chiesto al marito un orologio di lusso della collezione Nautilus del brand Patek Philippe. Il prezzo era di oltre 30 mila euro, ed era stato richiesto attraverso un post Instagram. Non sappiamo se il conduttore di Caduta Libera avesse poi esaudito il desiderio della Bruganelli, ma mai dire mai.

Tra i VIP italiani, anche Ilary Blasi ha potuto vantare, l’anno scorso, un Babbo Natale assai generoso. La conduttrice aveva infatti sfoggiato su Instagram uno speciale regalo ricevuto sotto l’albero, una borsa Chanel del valore di 5 mila e 500 euro. Nulla a che vedere con le cifre delle star oltreoceano, ma è senz’ombra di dubbio una borsa che in poche possono permettersi.

Per concludere, l’immancabile Elettra Lamborghini, che quest’anno ha regalato ai suoi fan un delizioso singolo natalizio intitolato A MEZZANOTTE. Lo scorso aveva ricevuto dal marito un’elegantissima borsa di Louis Vuitton con la stampa monogram. Il valore? 1600 euro.