Beyoncé, l’intensa lettera ai fan: l’importanza di riconoscere i propri successi

Beyoncé lo scorso 4 settembre ha spento 40 candeline e ha voluto regalarci una grande lezione di femminismo contemporaneo. La cantante, proprio in occasione del suo 40esimo compleanno, ha deciso di dedicare una intensa ed emozionante lettera ai suoi fan, ringraziandoli per averla sostenuta durante la sua carriera e il suo percorso di vita.

Un affetto così travolgente che l’ha portata a scrivere una lettera a mano, della quale poi ha pubblicato l’immagine sul suo sito: “Sono così grata per ogni essere umano che si è preso il tempo necessario per inviarmi tutti i bellissimi messaggi che ho ricevuto. Ho pianto lacrime di gioia (…). Sono grata a tutte le persone coinvolte, in particolare ai fan. Ammiro e rispetto tutti voi e vi ringrazio dal profondo del mio cuore”.

Come per tantissimi altri, quest’ultimo periodo per Beyoncé non sono è stato facile: la cantante infatti ha voluto sottolineare quanto, per la prima volta, abbia compreso cosa voglia dire essere vivi e sopratutto godere di ogni momento: “È la prima volta che capisco quanto sia veramente fragile la vita, quanto possa essere dura la vita a volte e, quindi, quanto importante sia fermarsi ad annusare le rose durante i periodi positivi“.

Ma c’è un’altra grande verità che Beyoncé ha voluto condividere con i suoi fan, una riflessione che ognuna di noi dovrebbe seguire alla lettera: “Più divento matura, più capisco e più la mia gioia cresce nel profondo. Provo un senso di liberazione sapendo che sono arrivata dall’altra parte del mio sacrificio. Mi sto finalmente dando il permesso di godermi i frutti di tutto ciò che ho seminato duramente per tutta la mia vita“.

È forse quest’ultima frase che risuona più forte di tutte le altre e che dovremmo riconoscere come un grande insegnamento: in una società che vede noi donne come mamme, mogli, lavoratrici instancabili, sempre pronte a dimostrare più di quello che dovremmo, è importantissimo concedersi il tempo di fermarsi ogni tanto e rendersi conto dei passi che abbiamo fatto, dei successi che hanno dato un senso al nostro cammino, di tutti i traguardi che abbiamo raggiunto.

Beyoncé poi ha chiuso la sua lettera con un messaggio rivolto a tutte le donne: del resto la cantante è sempre stata una fonte d’ispirazione per le sue fan (e non solo). “Chiunque abbia provato a condizionare le donne, facendo loro pensare che dovrebbero sentirsi vecchie o infelici quando raggiungono i 40 anni, non ha capito niente!”.